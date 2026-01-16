Ozon собирается создать собственную ЦФА-платформу

По его словам, одной из частей будущего инвестиционного направления финтех-бизнеса будут ЦФА. Сейчас Ozon собирает команду, изучает технические детали, существующее на рынке программное обеспечение и подрядчиков, а также готовит инфраструктуру и необходимые документы для получения лицензии Банка России.