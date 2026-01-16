Газета
Главная / Инвестиции /

Ozon собирается создать собственную ЦФА-платформу

Ведомости

Ozon собирается создать собственного оператора информационной системы, в которой выпускаются цифровые финансовые активы (ЦФА). Об этом сообщил «Интерфаксу» представитель платформы.

По его словам, одной из частей будущего инвестиционного направления финтех-бизнеса будут ЦФА. Сейчас Ozon собирает команду, изучает технические детали, существующее на рынке программное обеспечение и подрядчиков, а также готовит инфраструктуру и необходимые документы для получения лицензии Банка России.

Сейчас «Озон Капитал» размещает свои выпуски ЦФА на платформе «ЦФА хаб».

Реестр операторов информационных систем по выпуску цифровых финансовых активов сейчас содержит 19 участников. Свои ЦФА-платформы есть в том числе у Сбербанка, Альфа-банка, Т-банка, ПСБВТБ, Газпромбанка, НРД и СБП биржи.

В июне 2025 г. замминистра финансов России Иван Чебесков допустил, что капитализация российского рынка ЦФА к 2030 г. может составить 10 трлн руб. Это возможно при правильном подходе и отсутствии «перерегулирования». Чебесков назвал рост объема рынка цифровых финансовых активов одним из ключевых направлений, по которому работает Минфин. 

