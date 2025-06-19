Минфин обозначил потенциал рынка ЦФА в 10 трлн рублей

Капитализация российского рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) к 2030 г. может достичь 10 трлн руб., сообщил замминистра финансов Иван Чебесков, выступая на сессии ПМЭФа. По его словам, это возможно при правильном подходе и отсутствии «перерегулирования». Сейчас, по оценкам Минфина, рынок ЦФА измеряется 800 млрд руб. К концу 2025 г. рынок превысит 1 трлн руб. и даже может приблизиться к 2 трлн руб., отметил Чебесков.