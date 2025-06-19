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Минфин обозначил потенциал рынка ЦФА в 10 трлн рублей

Но регулирование этого инструмента нуждается в пересмотре
Мария Викулова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Капитализация российского рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) к 2030 г. может достичь 10 трлн руб., сообщил замминистра финансов Иван Чебесков, выступая на сессии ПМЭФа. По его словам, это возможно при правильном подходе и отсутствии «перерегулирования». Сейчас, по оценкам Минфина, рынок ЦФА измеряется 800 млрд руб. К концу 2025 г. рынок превысит 1 трлн руб. и даже может приблизиться к 2 трлн руб., отметил Чебесков.

Увеличение объема рынка ЦФА – одно из ключевых направлений, по которому работает Минфин, продолжил замминистра. Здесь важно реализовать четыре инициативы: увеличить ликвидность, создать вторичный оборот, технологически связать ЦФА-платформы и открытый блокчейн, а также токенизировать активы реального сектора. Сейчас вторичного оборота по факту нет, констатировал Чебесков.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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