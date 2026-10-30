Что известно о хакерской атаке на Binance

Что известно о хакерской атаке на BinanceБиржа оценила ущерб в $6,3 млрд
- Об атаке
- О приостановке транзакций
- Об ущебре
- О курсе биткоина
Криптовалютная биржа Binance подверглась хакерской атаке, сообщил основатель и экс-директор биржи Чанпэн Чжао. По его словам, средства пользователей находятся в безопасности. По его данным, крупнейшие эмитенты стейблкоинов заблокировали украденные активы: Tether заморозила около $971 млн, Circle – примерно $823 млн.
В Binance также подтвердили атаку и сообщили о проведении расследования произошедшего. В связи с инцидентом биржа приостановила все транзакции. Платформа оценила ущерб в $6,3 млрд.
«Ведомости» собрали главное, что известно о взломе Binance.
Об атаке
О возможном взломе Binance Чжао сообщил в 00:15 мск. В 00:29 мск платформа подтвердила данную информацию и заверила, что средства клиентов находятся в безопасности.
В Binance сообщили, что причиной инцидента могла стать компрометация ноутбука одного из сотрудников компании. Как отмечается, взлом позволил злоумышленнику получить доступ к сервисному контейнеру и инициировать несанкционированные транзакции по выводу средств.
В качестве мер предосторожности Binance отозвала авторизацию соответствующего адреса. Компания также привлекла к инциденту правоохранительные органы и партнеров по блокчейн-аналитике для отслеживания и возврата средств.
В компании также заявили, что признаков утечки закрытых ключей от кошельков в результате инцидента с безопасностью не обнаружено.
О приостановке транзакций
В Binance сообщили о временной приостановке депозитов и снятии средств до завершения проверки безопасности. Биржа работает с правоохранительными органами, эмитентами, аналитическими блокчейн-компаниями и партнерами по индустрии, чтобы отследить и заморозить заморозить активы, которые, по предварительным данным, были похищены.
В компании уточнили, что уже заблокировано около $3 млрд.
Binance заявила о приостановке торгов на платформе Alpha Trading. Торговля возобновится сразу после устранения проблем, говорится в сообщении биржи.
Об ущебре
Портал CoinDesk со ссылкой на данные платформы блокчейн-аналитики Arkham сообщал, что ущерб Binance может достигать $5,7 млрд. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, оценивали ущерб в более $5,5 млрд. По данным Arkham, среди украденных активов – $1,5 млрд в биткойнах, $900 млн в Ethereum, а также порядка $1,4 млрд в стейблкоинах USDT и USDC. Злоумышленники использовали часть украденных USDT в качестве залога и взяли в кредит около $44 млн в токене WETH через децентрализованный сервис Aave.
Сама Binance заявила об ущербе биржи в $6,3 млрд.
О курсе биткойна
По данным Coinglass, за сутки мировые криптобиржи принудительно ликвидировали позиции 247 000 трейдеров на сумму свыше $1,5 млрд. Подавляющее большинство принудительно закрытых ордеров составили длинные позиции ($1,35 млрд), в то время как на короткие пришлись $200 млн. Самая крупная одиночная ликвидация на $11,1 млн произошла на бирже Binance.
Биткойн проседал ниже $77 000 (-4,4%), а Ethereum опускался до уровня $2200 (-5,5%). Суммарная капитализация рынка снизилась до $2,58 трлн (-5%).