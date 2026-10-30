Что известно о хакерской атаке на Binance

Портал CoinDesk со ссылкой на данные платформы блокчейн-аналитики Arkham сообщал, что ущерб Binance может достигать $5,7 млрд. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, оценивали ущерб в более $5,5 млрд. По данным Arkham, среди украденных активов – $1,5 млрд в биткойнах, $900 млн в Ethereum, а также порядка $1,4 млрд в стейблкоинах USDT и USDC. Злоумышленники использовали часть украденных USDT в качестве залога и взяли в кредит около $44 млн в токене WETH через децентрализованный сервис Aave.