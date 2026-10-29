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Чистая прибыль B2B-РТС за девять месяцев выросла на 11,5%

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Чистая прибыль ПАО «B2B-РТС» за девять месяцев составила 2,88 млрд руб., что на 11,5% больше год к году. Предварительные результаты представлены на сайте компании.

Рентабельность по чистой прибыли снизилась на 1,4 п. п. до 36,7%. Компания нарастила совокупный доход на 15,8% за отчетный период и получила 7,86 млрд руб. Выручка от оказания услуг выросла на 14,8% до 6,49 млрд руб.

Скорректированная EBITDA составила 4,06 млрд руб. – рост на 16,5%. Рентабельность по показателю выросла на 0,3 п. п. и достигла 51,7%. Долг отсутствует. Чистая денежная позиция В2В-РТС составила 1,97 млрд руб. на 30 сентября.

За полугодие компания выплатила дивиденды в размере 4,61 руб. на акцию. Тогда B2B-РТС направила на выплаты 824,13 млн руб. 

Чистая прибыль ПАО «B2B-РТС» за первое полугодие по МСФО составила 2 млрд руб., что на 9,5% больше результата первых шести месяцев 2025 г. Выручка от оказания услуг выросла на 15% год к году до 4,43 млрд руб. Скорректированная EBITDA составила 2,89 млрд руб. (+17,7%).

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