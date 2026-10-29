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«Яндекс» выкупил более 638 000 акций в рамках байбэка

Наталья Захарова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Дочерняя структура «Яндекса» ООО «Янтех» выкупила у материнской компании 638 312 обыкновенных акций в рамках байбэка, сообщил эмитент на ленте раскрытия.

Сумма сделки составила 2,28 млрд руб. Количество выкупленных акций составляет 0,16% от уставного капитала «Яндекса». Ценные бумаги приобретались в период с 28 июля по 28 октября включительно.

В финансовом отчете по МСФО «Яндекс» сообщил о программе обратного выкупа акций, одобренной советом директоров в мае 2026 г. Компания указала, что с начала июля по 27 октября в рамках ее реализации выкуплено 2,1 млн акций на сумму 7,7 млрд руб., или 0,53% от уставного капитала компании. 

5 мая совет директоров «Яндекса» одобрил программу обратного выкупа акций на сумму до 50 млрд руб. Процедура рассчитана на два года. Ранее компания сообщала, что такие акции не получат права голоса и не будут участвовать в распределении дивидендов до момента их передачи сотрудникам.

Выручка «Яндекса» в III квартале выросла на 12% до 411 млрд руб., а за девять месяцев – на 16% до 1,17 трлн руб. Скорректированная EBITDA также выросла на 12% и составила 88 млрд руб. Рентабельность по показателю составила 21,4%. EBITDA за девять месяцев 2026 г. выросла на 30% до 250 млрд руб. (+30%), рентабельность – на 2,2 п. п. до 21,4%. Скорректированная чистая прибыль росла на 2% до 46 млрд руб., за девять месяцев – на 46% до 128 млрд руб.

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