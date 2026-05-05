Совет директоров «Яндекса» одобрил buyback до 50 млрд рублей
Программа проводится для реализации программы мотивации сотрудников. Выкуп будет осуществляться ООО «ЯНТЕХ». Ранее компания сообщала, что такие акции не получат права голоса и не будут участвовать в распределении дивидендов до момента их передачи сотрудникам.
По итогам января - марта 2026 г. выручка «Яндекса» выросла на 22% относительно такого же периода прошлого года и достигла 372,7 млрд руб. Скорректированная EBITDA увеличилась на 50% в годовом выражении до 73,3 млрд руб., а рентабельность по этому показателю составила 19,7% (+3,7 п. п.). Скорректированная чистая прибыль показала рост в 2,7 раза и достигла 34,7 млрд руб.
Компания сохранила прогноз по росту выручки в 2026 г. около 20% год к году и скорректированный показатель EBITDA порядка 350 млрд руб.