Выручка «Яндекса» выросла на 22% в I квартале 2026 года

4 мая 2026 г. совет директоров компании обсудит обратный выкуп акций для программы долгосрочной мотивации сотрудников. В ближайшие два года на эти цели планируется направить до 50 млрд руб. Выкупаемые акции будут храниться на счете администратора программы мотивации и не будут предоставлять право голоса и участвовать в распределении дивидендов до момента их передачи участникам программы.