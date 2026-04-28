Выручка «Яндекса» выросла на 22% в I квартале 2026 года
Выручка МКПАО «Яндекс» увеличилась на 22% до 372,7 млрд руб. Это следует из финансовых результатов компании по МСФО за I квартал 2026 г.
Скорректированная EBITDA выросла на 50% до 73,3 млрд руб., а рентабельность по этому показателю составила 19,7% (+3,7 п. п.). Скорректированная чистая прибыль в I квартале продемонстрировала рост в 2,7 раза до 34,7 млрд руб.
Оборот от услуг по рекламе и продвижению увеличился на 9% в годовом исчислении до 115,4 млрд руб. Возврат на вложенный капитал (ROIC) по итогам I квартала достиг 33%, а количество основного персонала выросло на 6% до 31 800 сотрудников.
Согласно отчету, компания сохраняет прогноз по росту выручки в 2026 г. порядка 20% год к году и скорректированный показатель EBITDA около 350 млрд руб.
4 мая 2026 г. совет директоров компании обсудит обратный выкуп акций для программы долгосрочной мотивации сотрудников. В ближайшие два года на эти цели планируется направить до 50 млрд руб. Выкупаемые акции будут храниться на счете администратора программы мотивации и не будут предоставлять право голоса и участвовать в распределении дивидендов до момента их передачи участникам программы.
По мере необходимости «Яндекс» продолжит выпуск дополнительных акций для программы мотивации. В отчете говорится, что программа обратного выкупа позволит снизить прирост количества акций в свободном обращении и нарастить прибыль на акцию.
По словам председателя совета директоров «Яндекса» Светланы Ячевской, фундаментальные показатели и устойчивое финансовое положение «укрепляют уверенность совета директоров в перспективах роста стоимости бизнеса компании». Она добавила, что сейчас выкуп собственных акций для программы долгосрочной мотивации выглядит привлекательным инструментом использования капитала.
20 апреля акционеры МКПАО «Яндекс» утвердили выплату дивидендов по результатам 2025 г. в размере 110 руб. на одну обыкновенную акцию.