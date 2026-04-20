Акционеры «Яндекса» одобрили дивиденды за 2025 год

Акционеры МКПАО «Яндекс» утвердили выплату дивидендов по результатам 2025 г. в размере 110 руб. на одну обыкновенную акцию.

В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 27 апреля 2026 г.

13 марта совет директоров «Яндекса» рекомендовал выплатить дивиденды за прошлый год в аналогичном размере.

Выручка компании по МСФО за 2025 г. выросла на 32% в годовом выражении и достигла 1,44 трлн руб. Скорректированная EBITDA в прошлом году увеличилась на 49% и составила 280,8 млрд руб., рентабельность возросла на 2,3 п. п. до 19,5%. Скорректированная чистая прибыль продемонстрировала рост на 40% и достигла 141,4 млрд руб.

Выручка бизнес-группы персональных сервисов выросла на 61% и составила 214,3 млрд руб. Выручка финансовых сервисов увеличилась на 156% и достигла 85,9 млрд руб. За год общий оборот (GMV) финансовых сервисов возрос на 80% до 1,1 трлн руб.

