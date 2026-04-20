Акционеры «Яндекса» одобрили дивиденды за 2025 год

Выручка компании по МСФО за 2025 г. выросла на 32% в годовом выражении и достигла 1,44 трлн руб. Скорректированная EBITDA в прошлом году увеличилась на 49% и составила 280,8 млрд руб., рентабельность возросла на 2,3 п. п. до 19,5%. Скорректированная чистая прибыль продемонстрировала рост на 40% и достигла 141,4 млрд руб.