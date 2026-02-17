Выручка «Яндекса» выросла на 32% в 2025 году

Выручка бизнес-группы персональных сервисов увеличилась в 2025 г. на 61% и составила 214,3 млрд руб. Выручка финансовых сервисов выросла на 156% и достигла 85,9 млрд руб. За год общий оборот (GMV) финансовых сервисов показал рост на 80% до 1,1 трлн руб. В IV квартале показатель возрос на 44%. Доля внешнего оборота финансовых сервисов от GMV выросла за 2025 г. на 137%, за квартал – на 95% до 52% от GMV.