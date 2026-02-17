Выручка «Яндекса» выросла на 32% в 2025 году
Выручка МКПАО «Яндекс» по МСФО по итогам 2025 г. увеличилась на 32% по сравнению с предыдущим годом и достигла 1,44 трлн руб. В IV квартале прошлого года показатель вырос на 28% до 436 млрд руб.
Скорректированная EBITDA за год продемонстрировала рост на 49% до 280,8 млрд руб., рентабельность возросла на 2,3 процентного пункта (п. п.) и составила 19,5%. В IV квартале показатель увеличился на 80% до 87,8 млрд руб., рентабельность – 20,1% (+5.8 п. п.). Скорректированная чистая прибыль за 2025 г. выросла на 40% и достигла 141,4 млрд руб., за квартал она увеличилась на 70% до 53,5 млрд руб.
Выручка бизнес-группы персональных сервисов увеличилась в 2025 г. на 61% и составила 214,3 млрд руб. Выручка финансовых сервисов выросла на 156% и достигла 85,9 млрд руб. За год общий оборот (GMV) финансовых сервисов показал рост на 80% до 1,1 трлн руб. В IV квартале показатель возрос на 44%. Доля внешнего оборота финансовых сервисов от GMV выросла за 2025 г. на 137%, за квартал – на 95% до 52% от GMV.
Менеджмент «Яндекса» собирается вынести на рассмотрение совета директоров рекомендацию по выплате дивидендов в размере 110 руб. на акцию (+37,5%). Компания ожидает роста выручки в 2026 г. около 20% в годовом выражении и скорректированную EBITDA 350 млрд руб. (рост порядка 25% г/г.).
29 октября 2025 г. «Яндекс» представил результаты за III квартал прошлого года. Выручка компании увеличилась по МСФО на 32% относительно такого же периода 2024 г. и достигла 366,1 млрд руб. Скорректированная EBITDA выросла на 43% до 78,1 млрд руб. Рентабельность по показателю составила 21,3%.
В сентябре акционеры «Яндекса» утвердили выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2025 г. в размере 80 руб. на обыкновенную акцию.