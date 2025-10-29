Выручка «Яндекса» за III квартал выросла на 32%
Выручка МКПАО «Яндекс» по результатам III квартала увеличилась по МСФО на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 366,1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте компании.
Скорректированная EBITDA за указанный период выросла на 43% до 78,1 млрд руб. Рентабельность по показателю составила 21,3%. Рекламная выручка возросла на 11% за III квартал и достигла 116 млрд руб. и на 15% за девять месяцев 2025 г. до 325 млрд руб. Подписная выручка увеличилась на 48% за III квартал и составила 23 млрд руб. и на 49% за девять месяцев до 65 млрд руб.
«Яндекс» сохранил свой прогноз по росту общей выручки группы в 2025 г. на уровне более 30% год к году и повысил прогноз скорректированного показателя EBITDA до порядка 270 млрд руб. Прогноз отражает нынешнюю оценку, основанную на наблюдаемых рыночных тенденциях, и может измениться в зависимости от макроэкономической и рыночной ситуации.
За II квартал текущего года выручка компании увеличилась на 33% год к году, составив 332,5 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA достиг 66 млрд руб. (19,9% от выручки) и вырос на 3,9% к предыдущему кварталу. Скорректированная чистая прибыль возросла на 34% в годовом выражении до 30,4 млрд руб.
15 сентября акционеры «Яндекса» одобрили выплату дивидендов за первое полугодие 2025 г. в размере 80 руб. на обыкновенную акцию.