Выручка «Яндекса» за III квартал выросла на 32%

Скорректированная EBITDA за указанный период выросла на 43% до 78,1 млрд руб. Рентабельность по показателю составила 21,3%. Рекламная выручка возросла на 11% за III квартал и достигла 116 млрд руб. и на 15% за девять месяцев 2025 г. до 325 млрд руб. Подписная выручка увеличилась на 48% за III квартал и составила 23 млрд руб. и на 49% за девять месяцев до 65 млрд руб.