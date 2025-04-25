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Выручка «Яндекса» в I квартале по МСФО выросла до 306,5 млрд рублей

Ведомости

В I квартале 2025 г. общая выручка МКПАО «Яндекс» по МСФО составила 306,5 млрд руб. Это на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в финансовой отчетности компании.

Скорректированная EBITDA увеличилась на 30% и достигла 48,9 млрд руб. при марже на уровне 16%. При этом скорректированная чистая прибыль составила 12,8 млрд руб. – на 41% меньше, чем годом ранее за аналогичный период.

«Компания сохраняет свой прогноз роста общей выручки группы в 2025 г., который составит более 30% год к году, и скорректированного показателя EBITDA – не менее 250 млрд руб.», – пояснили в компании.

Выручка ключевого направления «Поиск и портал» (включает поиск, геосервисы, «Браузер» и другие продукты) выросла на 21% до 113,7 млрд руб. Доход бизнес-группы «Плюс и развлекательные сервисы» увеличился на 58% до 32,5 млрд руб.

Совокупная выручка направлений «Электронная коммерция», «Райдтех» и «Доставка» (включая «Доставку», «Заправки» и экспериментальные O2O-сервисы) выросла на 45% и составила 177,6 млрд руб. Сегмент сервисов объявлений («Яндекс.Недвижимость», «Аренда», «Путешествия», «Авто.ру») показал рост на 35% до 9,3 млрд руб.

Доля «Яндекса» на рынке поиска в России увеличилась на 2,7 п. п. до 67,2%. Количество подписчиков сервиса «Яндекс.Плюс» выросло на 26% до 41,3 млн человек.

21 апреля «Яндекс» разместил дебютные двухлетние облигации на 40 млрд руб. В компании поясняли, что новые облигации позволят им диверсифицировать источники заемного финансирования, а также повысить гибкость управления долговым портфелем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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