Выручка «Яндекса» в I квартале по МСФО выросла до 306,5 млрд рублей
Скорректированная EBITDA увеличилась на 30% и достигла 48,9 млрд руб. при марже на уровне 16%. При этом скорректированная чистая прибыль составила 12,8 млрд руб. – на 41% меньше, чем годом ранее за аналогичный период.
«Компания сохраняет свой прогноз роста общей выручки группы в 2025 г., который составит более 30% год к году, и скорректированного показателя EBITDA – не менее 250 млрд руб.», – пояснили в компании.
Выручка ключевого направления «Поиск и портал» (включает поиск, геосервисы, «Браузер» и другие продукты) выросла на 21% до 113,7 млрд руб. Доход бизнес-группы «Плюс и развлекательные сервисы» увеличился на 58% до 32,5 млрд руб.
Совокупная выручка направлений «Электронная коммерция», «Райдтех» и «Доставка» (включая «Доставку», «Заправки» и экспериментальные O2O-сервисы) выросла на 45% и составила 177,6 млрд руб. Сегмент сервисов объявлений («Яндекс.Недвижимость», «Аренда», «Путешествия», «Авто.ру») показал рост на 35% до 9,3 млрд руб.
Доля «Яндекса» на рынке поиска в России увеличилась на 2,7 п. п. до 67,2%. Количество подписчиков сервиса «Яндекс.Плюс» выросло на 26% до 41,3 млн человек.
21 апреля «Яндекс» разместил дебютные двухлетние облигации на 40 млрд руб. В компании поясняли, что новые облигации позволят им диверсифицировать источники заемного финансирования, а также повысить гибкость управления долговым портфелем.