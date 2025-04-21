«Яндекс» разместил дебютные двухлетние облигации на 40 млрд рублей

В феврале компания «Яндекс» представила отчет о своей деятельности за весь 2024 г. Выручка МКПАО достигла 1,095 трлн руб., увеличившись на 37% относительно 2023 г. Чистая прибыль компании за 2024 г. составила 11,5 млрд руб., снизившись за год сразу на 79%.