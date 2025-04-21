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«Яндекс» разместил дебютные двухлетние облигации на 40 млрд рублей

Ведомости

МКПАО «Яндекс» завершила размещение первого выпуска неконвертируемых рублевых облигаций на Московской бирже. Общий объем выпуска составил 40 млрд руб. Информация об этом опубликована на сайте компании.

Облигации серии 001Р-01 имеют срок обращения два года, а их номинальная стоимость установлена на уровне 1000 руб. за бумагу. Купон по ним будет выплачиваться ежемесячно и рассчитываться по формуле: «ключевая ставка Банка России + спред в размере 1,7% годовых».

Сбор заявок на выпуск проходил 16 апреля. По итогам размещения объем выпуска был увеличен с изначально планируемых 30 млрд до 40 млрд руб. Это показало высокий интерес инвесторов к бумагам.

В компании пояснили, что новые облигации позволят компании диверсифицировать источники заемного финансирования, а также повысить гибкость управления долговым портфелем.

В феврале компания «Яндекс» представила отчет о своей деятельности за весь 2024 г. Выручка МКПАО достигла 1,095 трлн руб., увеличившись на 37% относительно 2023 г. Чистая прибыль компании за 2024 г. составила 11,5 млрд руб., снизившись за год сразу на 79%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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