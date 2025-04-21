«Яндекс» разместил дебютные двухлетние облигации на 40 млрд рублей
МКПАО «Яндекс» завершила размещение первого выпуска неконвертируемых рублевых облигаций на Московской бирже. Общий объем выпуска составил 40 млрд руб. Информация об этом опубликована на сайте компании.
Облигации серии 001Р-01 имеют срок обращения два года, а их номинальная стоимость установлена на уровне 1000 руб. за бумагу. Купон по ним будет выплачиваться ежемесячно и рассчитываться по формуле: «ключевая ставка Банка России + спред в размере 1,7% годовых».
Сбор заявок на выпуск проходил 16 апреля. По итогам размещения объем выпуска был увеличен с изначально планируемых 30 млрд до 40 млрд руб. Это показало высокий интерес инвесторов к бумагам.
В компании пояснили, что новые облигации позволят компании диверсифицировать источники заемного финансирования, а также повысить гибкость управления долговым портфелем.
В феврале компания «Яндекс» представила отчет о своей деятельности за весь 2024 г. Выручка МКПАО достигла 1,095 трлн руб., увеличившись на 37% относительно 2023 г. Чистая прибыль компании за 2024 г. составила 11,5 млрд руб., снизившись за год сразу на 79%.