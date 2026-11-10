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Главная / Инвестиции /

«Т-технологии» нарастили операционную прибыль на 41%

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

«Т-технологии» увеличили операционную чистую прибыль в III квартале 2026 г. на 41% до 63,6 млрд руб. Чистая выручка за тот же период выросла на 27% до 234,1 млрд руб., сообщила компания на своем сайте.

За девять месяцев чистая выручка выросла на 26% до 648,3 млрд руб. Операционная чистая прибыль за этот период увеличилась на 35% до 162,2 млрд руб. Рентабельность капитала группы в III квартале составила 32,3%, прибавив 3,1 п. п. за год. За девять месяцев показатель достиг 29,1%, увеличившись на 1,6 п. п.

«Т-технологии» повысили прогноз на 2026 г. Компания ожидает, что операционная чистая прибыль и совокупные дивиденды на акцию вырастут более чем на 25%. Рентабельность капитала по итогам года прогнозируется на уровне 30%. Кроме того, компания продолжает программу обратного выкупа акций объемом до 5% капитала, что эквивалентно 10% акций в свободном обращении.

Совет директоров «Т-технологий» также рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов по итогам девяти месяцев 2026 г. в размере 4,8 руб. на одну обыкновенную акцию.

11 августа сообщалось, что операционная чистая прибыль «Т-технологий» за II квартал составила 52,1 млрд руб. (+25% год к году), выручка – 216,8 млрд руб. (+27%). Рентабельность капитала (ROE) составила 28,1%, в сегментах B2C и B2B – 34,4%.

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