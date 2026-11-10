«Т-технологии» нарастили операционную прибыль на 41%

«Т-технологии» повысили прогноз на 2026 г. Компания ожидает, что операционная чистая прибыль и совокупные дивиденды на акцию вырастут более чем на 25%. Рентабельность капитала по итогам года прогнозируется на уровне 30%. Кроме того, компания продолжает программу обратного выкупа акций объемом до 5% капитала, что эквивалентно 10% акций в свободном обращении.