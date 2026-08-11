СД «Т-технологий» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия
Совет директоров «Т-технологий» рекомендовал выплатить дивиденды 4,7 руб. за акцию по итогам II квартала 2026 г. Это больше, чем за прошлый квартал, когда держателям акций выплатили 4,6 руб., сообщила компания.
Доходность по текущим ценам составляет 1,67%, в годовом выражении – 6,77%. Чтобы получить дивиденды, акции нужно купить до 9 октября включительно.
«Стратегический фокус на развитие экосистемного подхода с применением ИИ-технологий позволяет нам наращивать чистую выручку на активного клиента: в первом полугодии 2026 г. этот показатель вырос на 23%», – заявил президент «Т-технологий» Станислав Близнюк.
Также компания привела ключевые результаты по МСФО за II квартал:
операционная чистая прибыль составила 52,1 млрд руб. (+25% год к году),
выручка составила 216,8 млрд руб. (+27%),
рентабельность капитала (ROE) — 28,1%,
ROE в сегментах B2C и B2B — 34,4%.
«Т-технологии» – финтех-компания, которая через мобильные приложения предоставляет банковские, страховые, инвестиционные и другие услуги для частных клиентов и бизнеса. Основу экосистемы составляет Т-банк – один из крупнейших онлайн-банков в мире (54 млн клиентов). Банк основан в 2006 г. Олегом Тиньковым (считается в России иноагентом). В 2024 г. компания перерегистрировалась с Кипра в САР на острове Русский. Крупнейший акционер – «Интеррос» Владимира Потанина (41%), в свободном обращении – 56% акций.