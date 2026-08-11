СД «Т-технологий» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия

«Т-технологии» – финтех-компания, которая через мобильные приложения предоставляет банковские, страховые, инвестиционные и другие услуги для частных клиентов и бизнеса. Основу экосистемы составляет Т-банк – один из крупнейших онлайн-банков в мире (54 млн клиентов). Банк основан в 2006 г. Олегом Тиньковым (считается в России иноагентом). В 2024 г. компания перерегистрировалась с Кипра в САР на острове Русский. Крупнейший акционер – «Интеррос» Владимира Потанина (41%), в свободном обращении – 56% акций.