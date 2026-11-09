Мосбиржа объявила дискретный аукцион по акциям «Уралсиба»

Дискретный аукцион начался в 10:20 мск и завершится в 10:50. Поводом стал рост текущей цены на 20,07% за пять минут подряд – до 0,1729 руб. Рост произошел на фоне рекомендации совета директоров банка выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев в размере 0,02 руб. на акцию. Доходность – 16,3%. Последний день для покупки акций под дивиденды – 10 декабря.