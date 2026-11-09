Мосбиржа объявила дискретный аукцион по акциям «Уралсиба»
Цена акций банка «Уралсиб» на Московской бирже выросла на 24,24% к закрытию предыдущего торгового дня и составила 0,15 руб. Из-за роста более чем на 20% торговая площадка проводит дискретный аукцион, сообщила пресс-служба Мосбиржи.
По состоянию на 10:00 мск объем торгов акциями USBN составил 4,58 млн руб. На закрытие 6 ноября бумаги стоили 0,14 руб., оборот торгов достиг 4,69 млн руб. За последние 12 месяцев цена акций банка выросла на 28%.
Дискретный аукцион начался в 10:20 мск и завершится в 10:50. Поводом стал рост текущей цены на 20,07% за пять минут подряд – до 0,1729 руб. Рост произошел на фоне рекомендации совета директоров банка выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев в размере 0,02 руб. на акцию. Доходность – 16,3%. Последний день для покупки акций под дивиденды – 10 декабря.
ПАО «Банк Уралсиб» работает с 1988 г., банк представлен в 49 регионах, входит в топ-30 по активам и доходам. Основной акционер – Людмила Коган. В мае 2026 г. акции «Уралсиба» выросли почти на 20% после рекомендации совета директоров выплатить дивиденды за 2025 г. В июне бумаги банка прибавили 6,3% на фоне общего роста рынка.