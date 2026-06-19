Цена акций банка «Уралсиб» на Мосбирже выросла на 6,3%

ПАО «Банк Уралсиб» – один из крупнейших универсальных коммерческих банков федерального уровня, ведущий историю с 1988 г. Кредитная организация представлена в 49 регионах России и имеет около 200 точек продаж и свыше 1400 банкоматов. Входит в число 30 крупнейших банков страны по активам и доходам. Основным акционером является Людмила Коган.