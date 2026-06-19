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Главная / Инвестиции /

Цена акций банка «Уралсиб» на Мосбирже выросла на 6,3%

Ведомости

По состоянию на 14:35 мск цена акций банка «Уралсиб» выросла на 6,28% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 0,15 руб. Объем торгов составил 5,82 млн руб.

На закрытие торгов 18 июня цена акций «Уралсиба» составила 0,14 руб., оборот торгов достиг 7,32 млн руб. За последние 12 месяцев цена акций банка выросла на 29,5%.

ПАО «Банк Уралсиб» – один из крупнейших универсальных коммерческих банков федерального уровня, ведущий историю с 1988 г. Кредитная организация представлена в 49 регионах России и имеет около 200 точек продаж и свыше 1400 банкоматов. Входит в число 30 крупнейших банков страны по активам и доходам. Основным акционером является Людмила Коган.

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