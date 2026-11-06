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Главная / Инвестиции /

СД X5 рекомендовал дивиденды в размере 204 рублей на акцию

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Совет директоров ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» (X5) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2026 г. в размере 204 руб. на одну обыкновенную акцию. Об этом сообщается в центре раскрытия корпоративной информации.

Дивиденды планируется выплатить в денежной форме. Источником выплат станут чистая прибыль компании за девять месяцев 2026 г., а также часть нераспределенной прибыли за 2019 и 2020 гг.

Совет директоров предложил установить 11 декабря 2026 г. в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Выплаты номинальным держателям акций и профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим доверительное управление, планируется завершить не позднее 25 декабря 2026 г. Остальным зарегистрированным в реестре акционерам средства должны поступить не позднее 26 января 2027 г.

Окончательное решение о выплате дивидендов должно принять общее собрание акционеров X5.

«Корпоративный центр ИКС 5» – ведущая российская ритейл-компания, которая управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». Первый «Перекресток» был открыт в 1995 г., «Пятерочка» – в 1999 г., сейчас в 75 регионах России около 30 000 магазинов. Компания также развивает франшизу магазинов малого формата «Около», цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку. Доля Х5 на рынке продуктовой розницы превышает 15%. Выручка в 2025 г. превысила 4,6 трлн руб., что было в десятке крупнейших значений в России. В свободном обращении 29% акций.

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