СД X5 рекомендовал дивиденды в размере 204 рублей на акцию
Совет директоров ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» (X5) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2026 г. в размере 204 руб. на одну обыкновенную акцию. Об этом сообщается в центре раскрытия корпоративной информации.
Дивиденды планируется выплатить в денежной форме. Источником выплат станут чистая прибыль компании за девять месяцев 2026 г., а также часть нераспределенной прибыли за 2019 и 2020 гг.
Совет директоров предложил установить 11 декабря 2026 г. в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Выплаты номинальным держателям акций и профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим доверительное управление, планируется завершить не позднее 25 декабря 2026 г. Остальным зарегистрированным в реестре акционерам средства должны поступить не позднее 26 января 2027 г.
Окончательное решение о выплате дивидендов должно принять общее собрание акционеров X5.
«Корпоративный центр ИКС 5» – ведущая российская ритейл-компания, которая управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». Первый «Перекресток» был открыт в 1995 г., «Пятерочка» – в 1999 г., сейчас в 75 регионах России около 30 000 магазинов. Компания также развивает франшизу магазинов малого формата «Около», цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку. Доля Х5 на рынке продуктовой розницы превышает 15%. Выручка в 2025 г. превысила 4,6 трлн руб., что было в десятке крупнейших значений в России. В свободном обращении 29% акций.