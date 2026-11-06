Цена акций VK на Мосбирже упала на 7,1%
По состоянию на 10:38 мск 6 ноября цена акций VK снизилась на 7,12% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 227,75 руб. Объем торгов составил 5,82 млрд руб.
На закрытие торгов 5 ноября цена акций VK составила 247,50 руб., оборот торгов достиг 39,10 млрд руб.
За последние 12 месяцев цена акций VK снизилась на 14%.
Международная компания публичное акционерное общество «ВК» (МКПАО «ВК») – крупнейшая по числу пользователей технологическая компания России, основанная в 1998 г. (до 2021 г. называлась Mail.ru Group). Среди активов компании социальные сети «ВКонтакте» (94 млн пользователей ежемесячно) и «Одноклассники» (32 млн пользователей), платформа «Дзен» (63 млн), национальный мессенджер Max (108 млн пользователей ежемесячно), почтовый и облачный сервисы Mail, которые позволяют покрывать 97% аудитории Рунета. Также компания владеет образовательными онлайн-платформами, развивает технологии для бизнеса VK Tech и игровое направление VK Play.