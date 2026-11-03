Цена акций «Газпрома» на Мосбирже упала на 2%
По состоянию на 13:03 мск 3 ноября цена акций «Газпрома» снизилась на 2% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 113,27 руб. Объем торгов составил 5,27 млрд руб.
На закрытие торгов 2 ноября цена акций «Газпрома» составила 114,60 руб., оборот торгов достиг 9,00 млрд руб.
За последние 12 месяцев цена акций «Газпрома» снизилась на 3,7%.
«Газпром» – глобальная энергетическая корпорация, которая занимается геологоразведкой, добычей, транспортировкой, хранением, переработкой и реализацией газа, газового конденсата и нефти. Является мировым лидером по добыче природного газа, контролирует крупнейшие его запасы и самую протяженную газотранспортную систему длиной 182 000 км. Является лидирующей по выручке компанией России, где реализует половину продаваемого газа. Свыше 50% акций компании принадлежит государству.