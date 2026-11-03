Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,194-0,28%UTAR9,06-0,66%TGKA0,005+0,04%IMOEX2 446,22-0,38%RTSI951,68-0,38%RGBI112,21-0,09%RGBITR778,14-0,05%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Цена акций «Газпрома» на Мосбирже упала на 2%

Ведомости

По состоянию на 13:03 мск 3 ноября цена акций «Газпрома» снизилась на 2% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 113,27 руб. Объем торгов составил 5,27 млрд руб.

На закрытие торгов 2 ноября цена акций «Газпрома» составила 114,60 руб., оборот торгов достиг 9,00 млрд руб.

За последние 12 месяцев цена акций «Газпрома» снизилась на 3,7%.

«Газпром» – глобальная энергетическая корпорация, которая занимается геологоразведкой, добычей, транспортировкой, хранением, переработкой и реализацией газа, газового конденсата и нефти. Является мировым лидером по добыче природного газа, контролирует крупнейшие его запасы и самую протяженную газотранспортную систему длиной 182 000 км. Является лидирующей по выручке компанией России, где реализует половину продаваемого газа. Свыше 50% акций компании принадлежит государству.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь