КНДР заявила о своей непричастности к взлому криптобиржи Binance
Утверждения ФБР о причастности к взлому криптовалютной биржи Binance хакерской организации, якобы поддерживаемой Корейской Народно-Демократической Республикой, – нелепые домыслы. Об этом заявила заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон, ее слова приводит ЦТАК.
«Еще в прошлом году США связали с нами ответственность за хакерскую атаку на криптовалютную биржу Bybit. То, что США вводят в заблуждение международное общественное мнение, представляя все кибермошенничества, происходящие в разных уголках мира, якобы делом наших рук, является явной серьезной политической провокацией против нас», – заявила Ким.
1 ноября ФБР заявило, что установило связь между похищением более $6 млрд с криптобиржи Binance и Северной Кореей. По данным ФБР, атака якобы связана с TraderTraitor – элитным северокорейским хакерским подразделением.
В тот же день Binance частично возобновила вывод средств после масштабного взлома. На тот момент были восстановлены вывод биткойна через сеть Bitcoin, а также ETH, USDT и USDC через сеть Ethereum, BNB, USDT и USDC через BNB Smart Chain и др. По данным аналитической платформы DefiLlama, на 2 ноября клиенты Binance вывели около $4,9 млрд.
29 октября экс-директор Binance Чанпэн Чжао заявил, что биржа могла быть взломана в результате хакерской атаки. Сама Binance написала, что биржа осведомлена о возникшей проблеме и проводит расследование. Гендиректор Binance Ричард Тэн заявил, что к атаке причастны несколько человек. Хакеры использовали «механизм самоуничтожения, который стирал инструменты и следы по мере продвижения».