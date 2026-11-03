Более 100 рейсов задержано или отменено в московских аэропортах
С начала суток в аэропортах Московского региона задержано или отменено более 100 рейсов. Об этом сообщает Агентство городских новостей Москва со ссылкой на данные онлайн-табло авиагаваней столицы.
В аэропорту «Внуково» задержано или отменено 58 рейсов, в «Шереметьево» – шесть, в «Домодедово» – 21, в «Жуковском» (Раменское) – 17.
С вечера 2 ноября Росавиация ограничивала работу столичных аэропортов. По словам мэра Сергея Собянина, к утру 3 ноября в сторону Московского региона летело 493 беспилотников. Большая часть из них была уничтожена на дальних рубежах. Российские военные нейтрализовали 187 БПЛА на подлете к Москве.