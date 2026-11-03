Более 100 рейсов задержано или отменено в московских аэропортах

С вечера 2 ноября Росавиация ограничивала работу столичных аэропортов. По словам мэра Сергея Собянина, к утру 3 ноября в сторону Московского региона летело 493 беспилотников. Большая часть из них была уничтожена на дальних рубежах. Российские военные нейтрализовали 187 БПЛА на подлете к Москве.