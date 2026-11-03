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Главная / Бизнес /

Более 100 рейсов задержано или отменено в московских аэропортах

Инна Шульгина

С начала суток в аэропортах Московского региона задержано или отменено более 100 рейсов. Об этом сообщает Агентство городских новостей Москва со ссылкой на данные онлайн-табло авиагаваней столицы.

В аэропорту «Внуково» задержано или отменено 58 рейсов, в «Шереметьево» – шесть, в «Домодедово» – 21, в «Жуковском» (Раменское) – 17.

С вечера 2 ноября Росавиация ограничивала работу столичных аэропортов. По словам мэра Сергея Собянина, к утру 3 ноября в сторону Московского региона летело 493 беспилотников. Большая часть из них была уничтожена на дальних рубежах. Российские военные нейтрализовали 187 БПЛА на подлете к Москве.

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