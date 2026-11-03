Средства ПВО сбили 856 украинских беспилотников над Россией
Минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили 856 украинских беспилотников над 16 российскими регионами и одним морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В результате БПЛА были нейтрализованы над Московским регионом, Брянской, Белгородской, Владимирской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, а также над Крымом и акваторией Черного моря.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в течение ночи в направлении Москвы и области летело 493 украинских БПЛА. Большую часть из них уничтожили на дальних рубежах, еще 187 БПЛА ликвидировали на подлете к Москве. С полуночи 3 ноября было сбито 69 беспилотников, летевших на Москву. Вечером 2 ноября было ликвидировано еще 28 БПЛА.
При массированной атаке дронов на нефтеперерабатывающий завод в Ярославле была повреждена инфраструктура предприятия. Два сотрудника НПЗ госпитализированы с осколочными ранениями. Спецслужбы работают над ликвидацией пожара. Всего была отражена атака 124 беспилотников. Обломка сбитых устройств выбили стекла в нескольких многоквартирных и частных домах. Повреждены личные автомобили жителей.
Ночью Росавиация ограничивала работу всех четырех московских аэропортов, «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» (Раменское), а также аэропортов Ярославля («Туношна»), Пензы, Саранска, Саратова («Гагарин»), Казани, Чебоксар, Ульяновска («Баратаевка»), Нижнего Новгорода («Чкалов»). Сейчас большинство авиагаваней работают в штатном режиме.
В течение дня 2 ноября силы ПВО уничтожили 22 украинских БПЛА над семью регионами России: Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областями, а также над Московским регионом.