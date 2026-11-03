Средства ПВО сбили 856 украинских беспилотников над Россией

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в течение ночи в направлении Москвы и области летело 493 украинских БПЛА. Большую часть из них уничтожили на дальних рубежах, еще 187 БПЛА ликвидировали на подлете к Москве. С полуночи 3 ноября было сбито 69 беспилотников, летевших на Москву. Вечером 2 ноября было ликвидировано еще 28 БПЛА.