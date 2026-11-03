В авиакатастрофе во Флориде погибла семья мультимиллионера Робинсона
Погибшими в крушении бизнес-джета Learjet 60 во Флориде оказались 44-летний мультимиллионер, технический директор Адам Робинсон, его жена Хелен Шарп и двое их детей четырех и двух лет. Об этом пишет New York Post со ссылкой на брата Робинсона.
На борту также находились две подруги семьи и няня. Командиром воздушного судна был 55-летний Джефф Грегори. В последние секунды перед крушением в радиоэфире службы управления воздушным движением было слышно, как он читает «Отче наш».
Бизнес-джет Learjet 60 с девятью людьми на борту разбился днем 1 ноября в районе Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. Никто не выжил. По данным Федерального управления гражданской авиации, самолет вылетел из Остина на Багамы, когда потерпел крушение в жилом районе. Согласно архивным записям радиопереговоров, перед крушением пилот сообщила авиадиспетчерам, что самолет попал в зону дождя, обледенения и умеренной турбулентности.
Вскоре после крушения бизнес-джета в соцсети X распространился скриншот с якобы сообщением пилота Эмили Шелтон, что она везет «единственного и неповторимого Ленни Кравица» из Остина на Багамские острова. Представитель артиста Карлин Донован опровергла эту информацию.