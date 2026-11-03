«Сберинвестиции»: 67% инвесторов готовы сменить брокера ради выгодного тарифа
67% опрошенных инвесторов готовы сменить брокера ради более выгодного тарифа, если разница в комиссиях будет существенной. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Сберинвестиций», в котором приняли участие 1300 человек.
Согласно исследованию, 40% респондентов хотели бы получать бесплатное обслуживание при определенном обороте или объеме портфеля. Еще 23% предпочитают тарифы без абонентской платы с комиссией от суммы сделки.
Чаще всего инвесторы хотели бы не платить комиссию за сделки с акциями (65%), облигациями (63%) и фондами (42%). Для 70% опрошенных размер тарифа имеет ключевое значение, еще 25% считают его скорее важным. При этом комиссия сильно влияет на частоту сделок у 36% участников опроса, немного – у 41%.
29 октября «Сберинвестиции» сообщали, что 74% опрошенных российских инвесторов в возрасте от 14 до 17 лет пришли на фондовый рынок с целью формирования капитала на будущее. Согласно результатам опроса, половина подростков начали инвестировать в течение последнего года, еще 25% занимаются этим более года, а четверть – свыше двух лет.