«Сберинвестиции»: 67% инвесторов готовы сменить брокера ради выгодного тарифа

29 октября «Сберинвестиции» сообщали, что 74% опрошенных российских инвесторов в возрасте от 14 до 17 лет пришли на фондовый рынок с целью формирования капитала на будущее. Согласно результатам опроса, половина подростков начали инвестировать в течение последнего года, еще 25% занимаются этим более года, а четверть – свыше двух лет.