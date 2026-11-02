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Главная / Инвестиции /

FT: клиенты Binance вывели почти $5 млрд после возобновления работы биржи

Сергей Пахомов
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Клиенты криптовалютной биржи Binance вывели около $4,9 млрд после того, как площадка восстановила возможность вывода средств вслед за взломом. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные аналитической платформы DefiLlama.

По данным платформы, к утру понедельника общий объем средств, выведенных пользователями после возобновления этой функции, достиг $4,9 млрд. Эта сумма составляет около 3% активов, которые находились на бирже накануне атаки.

1 ноября Binance частично возобновила вывод средств после масштабного взлома. На тот момент были восстановлены вывод биткойна через сеть Bitcoin, а также ETH, USDT и USDC через сеть Ethereum, BNB, USDT и USDC через BNB Smart Chain и др.

29 октября экс-директор Binance Чанпэн Чжао заявил, что биржа могла быть взломана в результате хакерской атаки. Сама Binance написала, что биржа осведомлена о возникшей проблеме и проводит расследование.

Гендиректор Binance Ричард Тэн заявил, что к атаке причастны несколько человек. Хакеры использовали «механизм самоуничтожения, который стирал инструменты и следы по мере продвижения». По данным ФБР, к атаке может быть причастна Северная Корея.

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