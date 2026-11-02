Цены на золото в октябре упали более чем на 6%
Стоимость золота по итогам октября 2026 г. снизилась более чем на 6%, показав худшую динамику для этого месяца с 2008 г. Об этом сообщает Bloomberg.
30 октября котировки драгоценного металла упали на 3,7%, достигнув минимального уровня за год. Снижение происходило на фоне распродажи акций американских технологических компаний. Инвесторы продавали золото в том числе для покрытия убытков по другим активам.
2 ноября цены на золото начали восстанавливаться. По состоянию на 9:39 мск декабрьские фьючерсы на бирже Comex дорожали на 0,4% до $3914,5 за тройскую унцию. Серебро прибавляло 2% до $50,28 за унцию, тогда как платина дешевела на 0,2% до $1433,7.
23 октября золото подешевело до минимума с 20 июля. Декабрьский фьючерс на Comex в моменте опускался до $4001,1 за унцию. За неделю стоимость металла снизилась почти на 4%, а за месяц – на 6,6%.
22 октября фьючерсы на золото достигли минимальных значений с начала августа. Аналитики связывали снижение котировок с ростом цен на энергоносители, распродажей акций и ожиданиями дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США.