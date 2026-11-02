Цены на золото в октябре упали более чем на 6%

2 ноября цены на золото начали восстанавливаться. По состоянию на 9:39 мск декабрьские фьючерсы на бирже Comex дорожали на 0,4% до $3914,5 за тройскую унцию. Серебро прибавляло 2% до $50,28 за унцию, тогда как платина дешевела на 0,2% до $1433,7.