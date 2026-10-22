Цены на золото упали до минимумов с начала августа

Ближайшее заседание ФРС США по процентной ставке состоится 27–28 октября. 16 сентября ведомство впервые с 2023 г. повысило процентные ставки на 0,25% до диапазона 3,75–4%. Рынок ожидает еще как минимум одно повышение до конца года и дальнейшее ужесточение политики в 2027 г. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», подтверждают, что мировые центральные банки переходят в эпоху высоких ставок.