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Главная / Инвестиции /

Цены на золото упали до минимумов с начала августа

Наталья Захарова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Фьючерсы на золото на бирже Comex в моменте достигли минимального значения с 3 августа. Они снизились на 1,6% к закрытию, до $4082,4 за унцию.

По состоянию на 12:19 мск декабрьский фьючерс на драгметалл торгуется по $4100,1 за унцию, что на 1,2% меньше значения закрытия предыдущего дня. За месяц золото подешевело на 6,33%.

Кроме того, цена декабрьского фьючерса на нефть Brent на пике подорожала до $112,54 за барр. Последний раз стоимость контракта превышала уровень в $112 за барр. 18 мая.

Bloomberg цитирует портфельного менеджера DNCA Finance Алекса Карриера, который заявил, что повышение цен на энергоносители и распродажа акций оказали давление на цену золота. «В настоящее время драгоценные металлы переживают фазу капитуляции. Волатильность может оставаться высокой как минимум до заседания Федеральной резервной системы на следующей неделе», – добавил он.

Ближайшее заседание ФРС США по процентной ставке состоится 27–28 октября. 16 сентября ведомство впервые с 2023 г. повысило процентные ставки на 0,25% до диапазона 3,75–4%. Рынок ожидает еще как минимум одно повышение до конца года и дальнейшее ужесточение политики в 2027 г. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», подтверждают, что мировые центральные банки переходят в эпоху высоких ставок.

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