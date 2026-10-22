Нефть Brent подорожала до $112,5 за баррель впервые с 18 мая

Продолжается и конфликт США с Ираном. 1 октября газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Вашингтон планирует увеличить численность военных на Ближнем Востоке еще на 9000–10 000 человек. Ожидается, что дополнительные силы будут развернуты в регионе к концу ноября.