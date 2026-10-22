Нефть Brent подорожала до $112,5 за баррель впервые с 18 мая
Цена декабрьского фьючерса на нефть Brent на пике подорожала до $112,54 за барр. Последний раз стоимость контракта превышала уровень в $112 за барр. 18 мая.
По состоянию на 11:56 мск фьючерсы на Brent на ICE Futures торгуются по $112,47 за барр., что на 3,35% превышает цену закрытия предыдущего дня.
Нефть дорожает на фоне усилившегося конфликта в Саудовской Аравии, который усилил опасения по поводу дальнейших перебоев в поставках из региона. 21 октября йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесло удар баллистической ракетой по международному аэропорту Адена на юге страны. Представитель йеменских хуситов Яхья Сари заявил об ударе баллистической ракетой по оперативному штабу Саудовской Аравии в Адене на юге Йемена.
Продолжается и конфликт США с Ираном. 1 октября газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Вашингтон планирует увеличить численность военных на Ближнем Востоке еще на 9000–10 000 человек. Ожидается, что дополнительные силы будут развернуты в регионе к концу ноября.