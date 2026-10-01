WSJ: Пентагон направит на Ближний Восток до 10 000 военных

1 октября президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия рассчитывает на открытие Ормузского пролива и снятие санкций с Ирана. Президент отметил, что позиция России по ситуации вокруг Ирана неоднократно излагалась МИД РФ и российскими представителями в ООН. По его словам, Москва выступает за мирное урегулирование возникающих вопросов.