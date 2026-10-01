WSJ: Пентагон направит на Ближний Восток до 10 000 военных
США планируют увеличить численность военных на Ближнем Востоке еще на 9000–10 000 человек. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
По данным издания, Пентагон направит в регион третью авианосную ударную группу, а также дополнительные корабли Корпуса морской пехоты США. Вместе с ними на Ближний Восток прибудут истребители, морские пехотинцы и моряки.
Ожидается, что дополнительные силы будут развернуты в регионе к концу ноября.
WSJ отмечает, что наращивание американского военного присутствия происходит на фоне того, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления ударов по Ирану после промежуточных выборов. Ранее газета сообщала, что Трамп говорил своим помощникам о возможном возобновлении бомбардировок Ирана в ноябре.
1 октября президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия рассчитывает на открытие Ормузского пролива и снятие санкций с Ирана. Президент отметил, что позиция России по ситуации вокруг Ирана неоднократно излагалась МИД РФ и российскими представителями в ООН. По его словам, Москва выступает за мирное урегулирование возникающих вопросов.