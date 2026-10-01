Путин выразил надежду на открытие Ормузского пролива

Говоря об иранской ядерной программе, Путин напомнил, что Россия участвовала в урегулировании предыдущего кризиса и внесла вклад в создание Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). По словам президента, Москва также предлагала Тегерану вывезти обогащенный уран на территорию России. Первоначально стороны были согласны с таким вариантом, однако впоследствии США ужесточили свою позицию и потребовали вывезти уран на американскую территорию.