Путин выразил надежду на открытие Ормузского пролива
Россия рассчитывает на открытие Ормузского пролива и снятие санкций с Ирана. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», которая проходит в Национальном центре «Россия» в Москве.
«Надеемся, что и [Ормузский] пролив будет открыт, что будут санкции сняты с Ирана», – сказал Путин.
Президент отметил, что позиция России по ситуации вокруг Ирана неоднократно излагалась МИД РФ и российскими представителями в ООН. По его словам, Москва выступает за мирное урегулирование возникающих вопросов.
Говоря об иранской ядерной программе, Путин напомнил, что Россия участвовала в урегулировании предыдущего кризиса и внесла вклад в создание Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). По словам президента, Москва также предлагала Тегерану вывезти обогащенный уран на территорию России. Первоначально стороны были согласны с таким вариантом, однако впоследствии США ужесточили свою позицию и потребовали вывезти уран на американскую территорию.
29 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не хотела бы, чтобы Иран выходил из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).