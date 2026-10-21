Хуситы нанесли ракетный удар по аэропорту Адена в Йемене
Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесло удар баллистической ракетой по международному аэропорту Адена на юге страны. Об этом сообщил саудовский телеканал Al Arabiya.
По данным телеканала, в районе аэропорта был слышен взрыв. Информация о возможных разрушениях, пострадавших и последствиях предполагаемой атаки не приводится.
Представитель йеменских хуситов Яхья Сари заявил об ударе баллистической ракетой по оперативному штабу Саудовской Аравии в Адене на юге Йемена.
19 октября Сари сообщил о нескольких военных операциях против сил официального правительства Йемена и Саудовской Аравии. Он отметил, что первая операция была проведена против компании Aramco. Хуситы также атаковали аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Третья операция была осуществлена против международного аэропорта Абха, четвертая – против авиабазы Хамис-Мушайт. Кроме того, удар пришелся по лагерю ВМС Саудовской Аравии. Шестая операция была проведена против радаров в Бейр-Аскаре.
15 октября как минимум пять человек погибли и еще 16 пострадали в результате ракетного удара движения хуситов по президентскому комплексу Аль-Маашик в йеменском Адене. По комплексу выпустили не менее четырех ракет, а в районе дворца прогремели пять взрывов.
На следующий день политический советник МИД Йемена Марван Али Номан заявил, что международно признанное правительство Йемена продолжает работать из Адена. Кроме того, власти намерены продолжить операцию «Рассвет Йемена» против хуситов.