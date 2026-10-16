Правительство Йемена продолжило работу в Адене после ударов хуситов

15 октября пять человек погибли, еще 16 пострадали в результате ракетного удара хуситов по президентскому комплексу Аль-Маашик в йеменском Адене. По данным телеканала Al Arabiya, по комплексу выпустили не менее четырех ракет, а в районе дворца прогремели пять взрывов. Премьер-министр Йемена Шайа аз-Зиндани и члены правительства не пострадали. Как писало агентство Saba, официальный представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сари заявил, что удар был нанесен по штабу военных операций в Адене, которым руководят саудовские офицеры