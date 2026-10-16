Правительство Йемена продолжило работу в Адене после ударов хуситов
Международно признанное правительство Йемена продолжает работать из Адена, несмотря на удары движения «Ансар Аллах» (хуситов) по городу и напряженную обстановку в сфере безопасности. Об этом заявил политический советник МИД страны Марван Али Номан, передает The National.
По его словам, власти намерены продолжить операцию «Рассвет Йемена», целью которой является прекращение восстания хуситов и восстановление государственных институтов на всей территории страны.
Советник подчеркнул, что действия вооруженного движения не заставят правительство отказаться от выполнения своих обязанностей.
15 октября пять человек погибли, еще 16 пострадали в результате ракетного удара хуситов по президентскому комплексу Аль-Маашик в йеменском Адене. По данным телеканала Al Arabiya, по комплексу выпустили не менее четырех ракет, а в районе дворца прогремели пять взрывов. Премьер-министр Йемена Шайа аз-Зиндани и члены правительства не пострадали. Как писало агентство Saba, официальный представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сари заявил, что удар был нанесен по штабу военных операций в Адене, которым руководят саудовские офицеры
8 октября Associated Press со ссылкой на представителей хуситов писало, что движение вернуло контроль над ключевыми районами юго-западного побережья Йемена, включая Баб-эль-Мандебский пролив. Собеседники агентства уточняли, что хуситы в ходе боев также установили контроль над Дхубабом и расположенной поблизости деревней Аль-Джадид. Представитель йеменского правительства, в свою очередь, опроверг эту информацию.