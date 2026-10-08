AP: хуситы заявили о контроле над Баб-эль-Мандебским проливом
Хуситы вернули контроль над ключевыми районами юго-западного побережья Йемена, включая Баб-эль-Мандебский пролив. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на представителей движения.
Собеседники агентства уточнили, что хуситы в ходе боев также установили контроль над Дхубабом и расположенной поблизости деревней Аль-Джадид. Представитель йеменского правительства, в свою очередь, опроверг эту информацию.
Associated Press отметило, что саудовские силы в течение последних 24 часов наносили удары по «гражданским объектам» в столице Йемена Сане, а также в Таизе, Джауфе и других районах, где ведутся активные боевые действия, включая Сааду и Мариб.
5 октября агентство Saba писало, что силы, поддерживающие международно признанное правительство Йемена, взяли под контроль район Зубаб и стратегические позиции вблизи Баб-эль-Мандебского пролива на западе провинции Таиз.
4 октября хуситы нанесли удары баллистическими ракетами и беспилотниками по объектам саудовского энергетического холдинга Saudi Aramco в столице Эр-Рияде и в районе Хурайс на востоке королевства. По словам представителя йеменских хуситов Яхьи Сари, обе операции выполнены успешно.