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Армия Йемена взяла под контроль позиции хуситов у Баб-эль-Мандеба

Ксения Наумчик
Zuma / TASS
Zuma / TASS

Силы, поддерживающие международно признанное правительство Йемена, взяли под контроль район Зубаб и стратегические позиции вблизи Баб-эль-Мандебского пролива на западе провинции Таиз. Об этом сообщил военный источник йеменскому официальному агентству Saba.

По его словам, в операции участвовали силы «Щит нации», бригады «Гиганты» и подразделения народного ополчения. Военные провели бои с формированиями хуситов и нанесли удары по их позициям и местам дислокации в различных частях района.

Источник заявил, что в ходе операции йеменским силам удалось перерезать линии снабжения и пути, ведущие к Баб-эль-Мандебскому проливу.

4 октября хуситы нанесли удары баллистическими ракетами и беспилотниками по объектам саудовского энергетического холдинга Saudi Aramco в столице Эр-Рияде и в районе Хурайс на востоке королевства. По словам представителя йеменских хуситов Яхьи Сари, обе операции выполнены успешно. Удары были точными и спровоцировали крупные пожары на объектах, утверждает он. Хуситы назвали атаки ответом на удары Саудовской Аравии по подконтрольным им районам Йемена и пригрозили новыми бомбардировками саудовских военных и нефтяных объектов.

28 сентября парламент Йемена одобрил запрос председателя президентского совета страны и верховного главнокомандующего вооруженными силами страны Рашада аль-Алими о введении всеобщей мобилизации для противостояния хуситам.

11 сентября хуситы установили контроль над стратегически важным городом Дубаб. 10 сентября связанные с Ираном йеменские повстанцы-хуситы захватили портовый город Моха на западном побережье Йемена. После этого повстанцы достигли острова Ханиш в Красном море.

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