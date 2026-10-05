Армия Йемена взяла под контроль позиции хуситов у Баб-эль-Мандеба

4 октября хуситы нанесли удары баллистическими ракетами и беспилотниками по объектам саудовского энергетического холдинга Saudi Aramco в столице Эр-Рияде и в районе Хурайс на востоке королевства. По словам представителя йеменских хуситов Яхьи Сари, обе операции выполнены успешно. Удары были точными и спровоцировали крупные пожары на объектах, утверждает он. Хуситы назвали атаки ответом на удары Саудовской Аравии по подконтрольным им районам Йемена и пригрозили новыми бомбардировками саудовских военных и нефтяных объектов.