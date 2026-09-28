В Йемене объявили о всеобщей мобилизации для противостояния хуситам
Парламент Йемена одобрил запрос председателя президентского совета страны и верховного главнокомандующего вооруженными силами страны Рашада аль-Алими о введении всеобщей мобилизации, сообщил телеканал Al Arabiya. Решение принято для противостояния хустскому движению «Ансар Аллах».
Всеобщая мобилизация начнется со дня ее объявления. В правительстве также уточнили, что срок ее проведения не установлен. Она закончится, «когда перестанут действовать причины, побудившие к ней». Уточняется, что проведение мобилизации не должно противоречить положениям конституции Йемена.
25 сентября Рашад аль-Алими призвал провести всеобщую мобилизацию в стране. «Я призываю сынов нашего великого народа к всеобщей и национальной мобилизации, к сплочению вокруг своих вооруженных сил и сил безопасности», – сказал он. Рашад аль-Алими также уточнил, что хуситы, которые перейдут на сторону правительства, будут помилованы.
11 сентября «Ансар Аллах» установило контроль над стратегически важным городом Дубаб. Он расположен непосредственно у входа в Баб-эль-Мандебский пролив. Благодаря этому он имеет стратегическое значение для контроля над одним из ключевых морских проходов региона. Пролив соединяет Красное море с Аденским заливом.
При этом 28 сентября министерство транспорта правительства северного Йемена (находится под контролем хуситов) заявило, что пролив продолжает быть открытым – за пять дней через него прошли 198 судов. Как отметили в хуситском минтранспорте, ограничения касаются только Саудовской Аравии.