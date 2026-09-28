В Йемене объявили о всеобщей мобилизации для противостояния хуситам

25 сентября Рашад аль-Алими призвал провести всеобщую мобилизацию в стране. «Я призываю сынов нашего великого народа к всеобщей и национальной мобилизации, к сплочению вокруг своих вооруженных сил и сил безопасности», – сказал он. Рашад аль-Алими также уточнил, что хуситы, которые перейдут на сторону правительства, будут помилованы.