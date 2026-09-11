Хуситы взяли под контроль город Дубаб в Йемене

Гражданская война в Йемене, начавшаяся еще в 2014 г., переживает новый виток эскалации. Конфликт рискует перейти в более разрушительную стадию. 8 августа хуситы нанесли массированный ракетный удар по нефтяной инфраструктуре в саудовских городах Абхе, Джазане, Наджране и Хамис-Мушайте. Атака стала ответом на воздушный налет на тюрьму в северной йеменской провинции Эль-Джауф со стороны Саудовской Аравии.