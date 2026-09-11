Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,548+0,14%VEON-RX63,9+0,95%MRKS0,475-0,11%IMOEX2 277,34-1,37%RTSI850,51-1,37%RGBI113,67-0,3%RGBITR774,37-0,26%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Хуситы взяли под контроль город Дубаб в Йемене

Ксения Наумчик
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Аллах» установило контроль над стратегически важным городом Дубаб. Об этом сообщил член политбюро движения Хузам аль-Асад.

«Также установлен контроль над городом Дубабом», – заявил он (цитата по «РИА Новости»).

Дубаб расположен непосредственно у входа в Баб-эль-Мандебский пролив. Благодаря этому город имеет стратегическое значение для контроля над одним из ключевых морских проходов региона. Пролив соединяет Красное море с Аденским заливом.

До этого Высший политический совет Йемена объявил о прекращении военных столкновений на западном побережье страны. В сообщении отмечалось, что решение принято «после разгрома и оттеснения саудовских наемников».

10 сентября связанные с Ираном йеменские повстанцы-хуситы захватили портовый город Моха на западном побережье Йемена. После этого повстанцы достигли острова Ханиш в Красном море.

Гражданская война в Йемене, начавшаяся еще в 2014 г., переживает новый виток эскалации. Конфликт рискует перейти в более разрушительную стадию. 8 августа хуситы нанесли массированный ракетный удар по нефтяной инфраструктуре в саудовских городах Абхе, Джазане, Наджране и Хамис-Мушайте. Атака стала ответом на воздушный налет на тюрьму в северной йеменской провинции Эль-Джауф со стороны Саудовской Аравии.

Читайте также:Контрудар хуситов в Йемене лишил союзников Саудовской Аравии важного порта
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её