Хуситы взяли под контроль город Дубаб в Йемене
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Аллах» установило контроль над стратегически важным городом Дубаб. Об этом сообщил член политбюро движения Хузам аль-Асад.
«Также установлен контроль над городом Дубабом», – заявил он (цитата по «РИА Новости»).
Дубаб расположен непосредственно у входа в Баб-эль-Мандебский пролив. Благодаря этому город имеет стратегическое значение для контроля над одним из ключевых морских проходов региона. Пролив соединяет Красное море с Аденским заливом.
До этого Высший политический совет Йемена объявил о прекращении военных столкновений на западном побережье страны. В сообщении отмечалось, что решение принято «после разгрома и оттеснения саудовских наемников».
10 сентября связанные с Ираном йеменские повстанцы-хуситы захватили портовый город Моха на западном побережье Йемена. После этого повстанцы достигли острова Ханиш в Красном море.
Гражданская война в Йемене, начавшаяся еще в 2014 г., переживает новый виток эскалации. Конфликт рискует перейти в более разрушительную стадию. 8 августа хуситы нанесли массированный ракетный удар по нефтяной инфраструктуре в саудовских городах Абхе, Джазане, Наджране и Хамис-Мушайте. Атака стала ответом на воздушный налет на тюрьму в северной йеменской провинции Эль-Джауф со стороны Саудовской Аравии.