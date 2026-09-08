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Гражданская война в Йемене разгорелась с новой силой

Саудовские прокси начали масштабное наступление на позиции хуситов
Нурлан Гасымов
Илья Лакстыгал
Силы йеменских хуситов, несмотря на обманчивый внешний вид, способны к высокотехнологичной войне
Силы йеменских хуситов, несмотря на обманчивый внешний вид, способны к высокотехнологичной войне / Mohammed Huwais / AFP

Гражданская война в Йемене при участии Саудовской Аравии рискует перейти в более разрушительную стадию. В ответ на саудовский воздушный налет на тюрьму в северной йеменской провинции Эль-Джауф поддерживаемое Ираном движение «Ансар алла» (хуситы) рано утром 8 августа нанесло массированный ракетный удар по нефтяной инфраструктуре в саудовских городах Абхе, Джазане, Наджране и Хамис-Мушайте, в результате чего по меньшей мере 73 человека получили ранения. В это же время поддерживаемые Эр-Риядом силы Совета президентского руководства, контролирующие восток Йемена, начали наступление на позиции хуситов с декларируемой целью захвата всей территории страны, включая ее столицу Сану.

В южных районах Саудовской Аравии расположены крупнейшие в стране логистические центры и нефтеперерабатывающие заводы, в частности только в Джазане его мощность составляет 400 000 барр./сут. Сразу после воздушных атак хуситов на королевство официальный представитель сил Арабской коалиции саудовский генерал Турки аль-Малики сообщил о принятии «всех необходимых оперативных мер» для сдерживания группировки. В тот же день саудовский МИД пообещал «не проявлять снисхождения» к любой агрессии против королевства.

В свою очередь, представитель вооруженного крыла хуситов Яхья Сари в своем видеообращении возложил ответственность за текущую эскалацию на саудовскую сторону и пригрозил еще более масштабными ударами по саудовским городам, если Эр-Рияд продолжит свои военные провокации.

Как передает Associated Press, йеменские правительственные силы при поддержке саудовской авиации на данный момент проводят наступление на позиции хуситов в провинциях Эль-Байда, Таиз и Ходейда в центре и на юге страны. В результате этого свыше 18 000 йеменцев были вынуждены покинуть свои дома.

Есть ли у йеменских хуситов силы блокировать саудовские порты

Политика / Международные новости

Гражданская война в Йемене с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 г. За это время хуситы смогли взять под свой контроль большую часть запада страны, включая Сану. В первые годы арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией пыталась выбить хуситов из столицы, но это не удалось.

В 2022 г. Саудовская Аравия и движение хуситов договорились о перемирии в Йемене. Но в июле 2026 г. саудовская авиация провела налет на аэропорт в Сане. Хуситы в ответ обстреляли ракетами саудовский аэропорт в Абхе, а также атаковали суда, включая танкеры, следующие в саудовские порты. Текущее саудовско-йеменское обострение привело к росту цены на нефть марки Brent более чем на 2% более чем до $99/барр.

Наземная операция саудовских войск и их союзников в Йемене против хуситов радикального изменения ситуации не принесет, считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований (ЦАИИ) Института востоковедения РАН Борис Долгов. У Эр-Рияда и его прокси недостаточно ресурсов для изменения баланса сил на йеменской территории. Поэтому, по мнению арабиста, стороны продолжат неопределенное время взаимные обстрелы территорий.

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В текущей военной кампании хуситы, с одной стороны, пытаются принудить Саудовскую Аравию завершить свое участие в гражданской войне в Йемене, с другой – не допустить прямого участия Эр-Рияда в войне против Ирана на стороне США, говорит старший научный сотрудник ЦАИИ Института востоковедения РАН Сергей Серебров. По его словам, слухи о возможном участии саудитов в американо-иранском противостоянии циркулируют еще с июня. Однако перспективы формирования антииранской коалиции фактически сошли на нет после заключения Мекканского оборонительного пакта между Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном, добавил востоковед. Формирование Саудовской Аравией международной коалиции для противодействия хуситской морской блокаде означает, что, во-первых, Эр-Рияд теперь не рассчитывает на помощь США в борьбе против йеменской группировки, во-вторых, атаки хуситов на саудовские танкеры в Красном море весьма болезненно ощущаются в саудовском руководстве, замечает Серебров. «За август общий экспорт нефти Саудовской Аравией упал до минимума с 2017 г. – до 3 млн барр./сут. А экспорт только через саудовский порт Янбу в Красном море сократился на 40%», – указывает эксперт. По мнению Сереброва, новое саудовско-йеменское обострение, скорее, должно предшествовать деэскалации и не является прелюдией для разрастания ближневосточного пожара.

В случае дальнейшей эскалации хуситы могут увеличить дальность и мощность своих ударов по Саудовской Аравии, допустил старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. Тем более, напоминает эксперт, до перемирия 2022 г. йеменцам удавалось регулярно совершать чувствительные атаки на объекты саудовской экономики. «Хотя с тех пор Эр-Рияд значительно усилил свои оборонительные возможности, но и хуситы при поддержке Ирана не сидели на месте», – добавил аналитик. По словам Лямина, стороны пока используют часть своих боевых потенциалов, однако в случае затягивания конфликта риск раскручивания спирали насилия резко возрастает.

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