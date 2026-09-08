Гражданская война в Йемене разгорелась с новой силой

В текущей военной кампании хуситы, с одной стороны, пытаются принудить Саудовскую Аравию завершить свое участие в гражданской войне в Йемене, с другой – не допустить прямого участия Эр-Рияда в войне против Ирана на стороне США, говорит старший научный сотрудник ЦАИИ Института востоковедения РАН Сергей Серебров. По его словам, слухи о возможном участии саудитов в американо-иранском противостоянии циркулируют еще с июня. Однако перспективы формирования антииранской коалиции фактически сошли на нет после заключения Мекканского оборонительного пакта между Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном, добавил востоковед. Формирование Саудовской Аравией международной коалиции для противодействия хуситской морской блокаде означает, что, во-первых, Эр-Рияд теперь не рассчитывает на помощь США в борьбе против йеменской группировки, во-вторых, атаки хуситов на саудовские танкеры в Красном море весьма болезненно ощущаются в саудовском руководстве, замечает Серебров. «За август общий экспорт нефти Саудовской Аравией упал до минимума с 2017 г. – до 3 млн барр./сут. А экспорт только через саудовский порт Янбу в Красном море сократился на 40%», – указывает эксперт. По мнению Сереброва, новое саудовско-йеменское обострение, скорее, должно предшествовать деэскалации и не является прелюдией для разрастания ближневосточного пожара.