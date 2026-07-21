Есть ли у йеменских хуситов силы блокировать саудовские порты

Есть ли у йеменских хуситов силы блокировать саудовские портыЭто движение имеет длительный опыт морских операций
Силы «Арабской коалиции» во главе с Саудовской Аравией (входят также Бахрейн, Кувейт, Иордания и Сенегал) пригрозили применить силу против проиранской группировки хуситов в Йемене, если те начнут атаковать гражданские суда в Красном море. Заявление об этом сделал официальный представитель коалиции саудовский генерал-майор Турки Аль-Мальки в соцсети Х в ответ на объявленную 20 июля хуситами морскую блокаду в отношении Саудовской Аравии. Это решение потенциально может привести к открытию нового фронта в регионе и вызвать перебои поставок энергоресурсов на мировой рынок за пределами Персидского залива. Хуситы закрыли Баб-эль-Мандебский пролив для судов Саудовской Аравии из-за «несправедливой блокады Йемена» со стороны Эр-Рияда. Саудовская Аравия отвергла эти обвинения.
Заявление хуситов не означает установление полноценной морской и воздушной блокады Саудовской Аравии, полагает старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов. По его мнению, эти слова скорее нужно воспринимать как объявление режима силового давления на связанные с королевством морские и воздушные перевозки. «На практике хуситы не располагают военно-морскими силами, способными выстроить непрерывное оцепление вокруг саудовских портов. Их «блокада» будет осуществляться через угрозы судовладельцам», – допустил востоковед.
После закрытия Ираном Ормузского пролива 20 июня Баб-эль-Мандебский пролив имеет для Саудовской Аравии критическое значение. До ближневосточного кризиса через него проходило около 12% всей морской торговли нефтью и 8% мирового сжиженного природного газа (СПГ). Впоследствии саудовцы были вынуждены перенаправить около 70% своей нефти из портов в Персидском заливе в порт Янбу-эль-Бахр на западе страны, писала газета The National. А уже на фоне угрозы расширения ближневосточного кризиса на новые территории объемы отгрузки нефти в саудовские порты на Красном море снизились с 9,5 млн барр./сутки на пике 29 июня до 6,1 млн барр./сутки к 21 июля, подсчитали в аналитической компании Kpler. По данным техасской компании Rystad Energy, в случае блокады этого маршрута под угрозой могут оказаться поставки на мировой рынок около 2,5 млн барр. саудовской нефти в сутки.
Порт Янбу-эль-Бахр – уязвимая точка Саудовской Аравии, а Иран во время наиболее активной фазы вооруженного противостояния с США сам безуспешно пытался атаковать этот объект, напомнил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. «За счет угрозы нападения на саудовскую инфраструктуру хуситы, по всей видимости, пытаются спровоцировать рост цен на нефть, чтобы усилить тем самым эффективность блокады Ормузского пролива. Если йеменцам удастся парализовать магистральный нефтепровод, то с рынка могут уйти более 6 млн барр./сутки, что может разогреть цены до $100 и выше», – оценил эксперт.
Новое обострение между Саудовской Аравией и хуситами возникло 13 июля после саудовского удара по международному аэропорту в Сане (хуситы контролируют запад и северо-запад страны, включая столицу Сану). В ответ йеменские боевики впервые с 2022 г. (перемирие между хуситами и Саудовской Аравией) обстреляли ракетами международный аэропорт в Абхе на юге королевства.
Хуситы сохранили крупный военный потенциал даже после 12-дневной войны в июне 2025 г., заметил старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. С тех пор, по его словам, Тегеран неофициально продолжал поставки новых ракетных и прочих вооружений в Йемен после завершения затяжного их конфликта с США и Израилем. Кроме того, иранские специалисты много лет помогали йеменцам строить свою военную промышленность и достигли в этом деле серьезных успехов, продолжает эксперт: «Наиболее современные ракеты они собирают с использованием поставляемых из Ирана комплектующих. А производство беспилотников и мин в Йемене осуществляется самостоятельно. Есть у хуситов и свои сети для закупок различных комплектующих, например в КНР».
Это не первое закрытие Баб-эль-Мандебского пролива движением «Ансар Аллах» за последние годы. Они блокировали проход судов Израиля и дружественных ему государств вскоре после начала конфликта в секторе Газа в 2023 г. Впоследствии хуситы атаковали более 100 проходящих мимо судов, нарушив тем самым судоходство через этот морской маршрут. Движение в Красное море стало восстанавливаться лишь с мая 2025 г. после заключения соглашения о прекращении огня между хуситами и США при посредничестве Омана.
Как и в предыдущий раз, хуситы могут применить противокорабельные и баллистические ракеты, беспилотники и безэкипажные катера, говорит Сухов. Хотя саудовцы способны защитить основные порты и часть судоходных маршрутов, они не могут полностью устранить внешние угрозы. «Даже единичные удары по инфраструктуре вынудят Эр-Рияд расходовать значительные средства на ПВО и сопровождение судов. В экономическом отношении наиболее чувствительным станет нарушение поставок из Янбу в Азию. А обход Африки повысит стоимость фрахта и создаст временные перебои у азиатских переработчиков», – отметил эксперт.