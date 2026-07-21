Есть ли у йеменских хуситов силы блокировать саудовские порты

Хуситы сохранили крупный военный потенциал даже после 12-дневной войны в июне 2025 г., заметил старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. С тех пор, по его словам, Тегеран неофициально продолжал поставки новых ракетных и прочих вооружений в Йемен после завершения затяжного их конфликта с США и Израилем. Кроме того, иранские специалисты много лет помогали йеменцам строить свою военную промышленность и достигли в этом деле серьезных успехов, продолжает эксперт: «Наиболее современные ракеты они собирают с использованием поставляемых из Ирана комплектующих. А производство беспилотников и мин в Йемене осуществляется самостоятельно. Есть у хуситов и свои сети для закупок различных комплектующих, например в КНР».