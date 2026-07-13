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Хуситы заявили об ударе по аэропорту Абха в Саудовской Аравии

Ведомости

Йеменские хуситы заявили, что нанесли ракетный удар и атаковали беспилотниками аэропорт Абха в Саудовской Аравии. Об этом сообщает агентство AP.

Кроме того, движение призвало авиакомпании отказаться от полетов в воздушном пространстве Саудовской Аравии. По утверждению хуситов, атака стала ответом на удар саудовских ВВС по аэропорту Саны, который, по их данным, был направлен на прекращение гуманитарных авиарейсов.

13 июля хуситы объявили о прекращении действия перемирия с Саудовской Аравией. В заявлении МИД утверждалось, что Эр-Рияд нарушил режим прекращения огня, нанеся удар по аэропорту Саны. По данным хуситов, перемирие сохранялось более пяти лет.

Режим прекращения огня между хуситами и Саудовской Аравией был установлен в апреле 2022 г. С тех пор стороны неоднократно продлевали его действие.

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