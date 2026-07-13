Хуситы объявили о завершении перемирия с Саудовской Аравией

Хуситы объявили о завершении перемирия с Саудовской АравиейВ Йемене обвинили Эр-Рияд в нарушении режима прекращения огня
Йеменские хуситы обвинили Саудовскую Аравию в нарушении режим прекращения огня после удара по аэропорту Саны, следует из заявления МИДа. Перемирие действовало более пяти лет.
«Преступный саудовский режим нанес удар по аэропорту Саны, тем самым положив конец этапу деэскалации и режиму прекращения огня», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
3 июля хуситы заявили, что саудовский военный самолет мешал сесть самолету с 200 пассажирами, который летел из Ирана в Сану. Йеменская сторона применила зенитное оружие для принуждения покинуть воздушной пространство. После приземления самолет вылетел обратно в Тегеран. AFP писало, что на борту находилась делегация хуситов, которая должна была отправиться на церемонию прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.
Режим прекращения огня между хуситами и Эр-Риядом был установлен в апреле 2022 г. После этого он неоднократно продлевался.