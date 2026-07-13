Хуситы объявили о завершении перемирия с Саудовской Аравией

3 июля хуситы заявили, что саудовский военный самолет мешал сесть самолету с 200 пассажирами, который летел из Ирана в Сану. Йеменская сторона применила зенитное оружие для принуждения покинуть воздушной пространство. После приземления самолет вылетел обратно в Тегеран. AFP писало, что на борту находилась делегация хуситов, которая должна была отправиться на церемонию прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.