Кто такие йеменские хуситыИстория военизированной группировки, ее цели и роль на Ближнем Востоке
3 октября йеменские хуситы заявили о нападении ударными беспилотниками на Тель-Авив. Представитель военной группировки Яхья Сари написал в социальной сети X (бывший Twitter), что «операция прошла успешно и достигла своих целей».
Кто такие хуситы и их история
Хуситы, или «Ансар Аллах», – это религиозно-политическое движение мусульман-шиитов, которое сконцентрировано преимущественно на севере страны. Они следуют зейдитскому мазхабу (одно из течений шиитского ислама).
Движение было создано в 1990-е гг. самопровозглашенным шейхом Хусейном аль-Хуси, который критиковал действующего на тот момент президента Али Абдаллу Салеха, обвиняя его в дискриминации последователей зейдитского масхаба, которые представляли мусульманское меньшинство в Йемене. Он назвал это движение «Ансар Аллах», что интерпретируется на русский язык как «партизаны бога» или «сподвижники Аллаха». Однако после смерти Хусейна аль-Хуси его сторонники стали называть себя хуситами в его честь.
По разным оценкам, на сегодняшний день их численность может достигать одной трети населения Йемена (население страны составляет почти 35 млн человек). При этом они контролируют территории, на которых проживает около 70% жителей, включая столицу Сану.
Хуситы убеждены, что Коран не требует дополнительных объяснений и содержит все необходимые наставления для создания исламского общества. Они заявляют, что их миссия заключается в защите своей религии от негативного влияния салафизма, а также в защите от внешней агрессии.
Считается, что хуситы тайно получают военную и финансовую помощь от Ирана и его союзников, таких как ливанское движение «Хезболла». Однако и хуситы, и Иран официально отрицают это.
Цели движения
На протяжении своей истории хуситы преследовали различные цели. С 2004 по 2010 г. они выступали за религиозную и политическую автономию зейдитских провинций Йемена. Но после захвата власти и большей части Северного Йемена в 2014 г. их главной задачей стало укрепление своей власти на территории всей страны. Они враждебно настроены ко всем военно-политическим силам, которые могут представлять конкуренцию, включая Руководящий президентский совет, Южный переходный совет и антихуситские ополчения на западе страны.
Хуситы приобрели широкую известность в 2015 г., когда коалиция стран Персидского залива, которую возглавила Саудовская Аравия, вторглась в Йемен с целью восстановления свергнутого хуситами режима действующего на тот момент президента Абд Раббу Мансура Хади, а представители движения оказали успешное сопротивление. Хуситы объявили своей целью объединение страны и освобождение ее от иностранного присутствия. Интервенция в Йемен завершилась в 2022 г. перемирием. За это время ВВС коалиции при поддержке США нанесли сотни авиаударов по объектам хуситов. Йеменское движение в ответ многократно обстреливало ракетами и беспилотниками города и нефтяные объекты Саудовской Аравии. Однако когда конфликт закончился, хуситы лишь расширили контролируемую территорию. А бывший избранный президент Йемена Хади подал в отставку.
В 2019 г. хуситы приняли программу, которая декларирует построение плюралистического и демократического государства в Йемене, основанного на светских и республиканских принципах. Но эта программа существенно отличается от политической практики движения, которое стремится перестроить страну и общество в соответствии со своей религиозной и идеологической доктриной.
Политическое влияние хуситов
Хуситы выступают против Запада и Израиля и неоднократно заявляли о своем желании наладить сотрудничество с Россией, Китаем и другими странами БРИКС.
Хотя их режим не признан ни одним правительством в мире, кроме властей Ирана, хуситы обладают значительным влиянием в Ближневосточном регионе, контролируя западное побережье Красного моря и выход к Суэцкому каналу, через который проходит около 12% мировой торговли. Таким образом, хуситы имеют возможность угрожать судоходству своих оппонентов.
После обострения конфликта в секторе Газа в 2023 г. хуситы начали обстреливать территорию Израиля и связанные с ним суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. Они заявили, что не прекратят свои атаки до тех пор, пока не завершится операция в палестинском анклаве. С ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.
В ответ на действия группировки американские власти объявили в начале 2024 г. о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, направленной на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море. Отдельную операцию Aspid по защите судоходства в регионе проводят ВМФ стран ЕС. Но обеспечить безопасный проход судов мимо берегов Йемена эти операции сильнейших ВМФ мира так и не смогли.