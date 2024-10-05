Хуситы приобрели широкую известность в 2015 г., когда коалиция стран Персидского залива, которую возглавила Саудовская Аравия, вторглась в Йемен с целью восстановления свергнутого хуситами режима действующего на тот момент президента Абд Раббу Мансура Хади, а представители движения оказали успешное сопротивление. Хуситы объявили своей целью объединение страны и освобождение ее от иностранного присутствия. Интервенция в Йемен завершилась в 2022 г. перемирием. За это время ВВС коалиции при поддержке США нанесли сотни авиаударов по объектам хуситов. Йеменское движение в ответ многократно обстреливало ракетами и беспилотниками города и нефтяные объекты Саудовской Аравии. Однако когда конфликт закончился, хуситы лишь расширили контролируемую территорию. А бывший избранный президент Йемена Хади подал в отставку.