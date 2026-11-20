В тот же день глава РПЦ назвал своим главным разочарованием то, что свобода от внешних запретов не избавила людей от ненависти и равнодушия. Он напомнил мысль философа Николая Бердяева о том, что понимание свободы исключительно как права на произвольные действия способно привести к новому рабству, и добавил, что настоящая свобода предполагает прежде всего долг перед Богом.