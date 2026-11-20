Путин в ходе встречи поздравил патриарха Кирилла с 80-летием
Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с 80-летием. Об этом сказано на сайте Кремля.
Путин подарил главе Русской православной церкви (РПЦ) икону «Двунадесятые праздники», изготовленную уральскими мастерами. В центре иконы расположен медальон с изображением праздника Рождества Христова. Его обрамляют изображения других восьми церковных двунадесятых праздников. По периметру иконы находятся медальоны с изображениями Троицы, четырех евангелистов и 12 святых.
20 ноября Путин наградил патриарха Кирилла государственной премией за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.
В тот же день глава РПЦ назвал своим главным разочарованием то, что свобода от внешних запретов не избавила людей от ненависти и равнодушия. Он напомнил мысль философа Николая Бердяева о том, что понимание свободы исключительно как права на произвольные действия способно привести к новому рабству, и добавил, что настоящая свобода предполагает прежде всего долг перед Богом.