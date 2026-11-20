Минюст признал иноагентами канал «Бюро» и ресурс члена КПРФ «Красный темник»
Минюст РФ обновил список иноагентов. Перечень пополнили:
новостной телеканал «Бюро»
проект «Перезагрузка 2026»,
информационно-аналитический ресурс «Красный темник», который принадлежит члену КПРФ, депутату городской думы Краснодара Александру Сафронову,
журналист Сергей Панов,
блогер Сергей Матвеев («Иоганн Себастьян»),
журналист Максим Максименко,
философ Марина Быкова,
журналист Елена Барышева.
Как отмечает ведомство, «Бюро» принимал участие в создании материалов иностранных агентов для неограниченного круга лиц, распространял недостоверную информацию о принимаемых решениях российской власти, а также выступал против спецоперации на Украине. Кроме того, телеканал взаимодействует с лицами, включенными в реестр иностранных агентов. Руководство «Бюро» осуществляет свою деятельность за рубежом.
Барышева, Быкова, Максименко, Матвеев, Панов также взаимодействовали с организациями, включенными в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Все они проживают за границей.
Максименко также содействовал сбору денежных средств для Вооруженных сил Украины, для организации.
Кроме того, Минюст заявил, что «Красный темник» призывал к участию в несанкционированных акциях и митингах, а создателем проекта «Перезагрузка 2026» является организация, включенная в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.
6 ноября Минюст внес в реестр иностранных агентов незарегистрированные политические объединения «Рассвет» и «Мирная Россия», а также медиаресурс «Разоблачено»