Как отмечает ведомство, «Бюро» принимал участие в создании материалов иностранных агентов для неограниченного круга лиц, распространял недостоверную информацию о принимаемых решениях российской власти, а также выступал против спецоперации на Украине. Кроме того, телеканал взаимодействует с лицами, включенными в реестр иностранных агентов. Руководство «Бюро» осуществляет свою деятельность за рубежом.