5 октября в Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что власти Мальдив отложили до 1 апреля 2027 г. введение налога. Налог предполагалось начислять не только на услуги, оказываемые на Мальдивах, но и на маржу туроператоров и вознаграждение турагентов в России.