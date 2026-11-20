Мальдивы отменили налог в 17% для иностранных туроператоров
Власти Мальдив отменили туристический налог в размере 17% для иностранных туроператоров, турагентств и онлайн-платформ бронирования. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Президент страны Мохамед Муиззу подписал соответствующий закон 19 ноября. Парламент одобрил поправки двумя днями ранее, говорится в сообщении ассоциации.
В АТОР уточнили, что решение вступает в силу задним числом, 1 октября 2026 г.
24 сентября АТОР направила обращение в министерство туризма и авиации Мальдив из-за изменений налогового законодательства, которые затронут иностранных поставщиков туристических услуг. АТОР призвала правительство Мальдив исключить маржу российских туроператоров из-под действия нового механизма и приостановить соответствующие требования до урегулирования вопроса.
5 октября в Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что власти Мальдив отложили до 1 апреля 2027 г. введение налога. Налог предполагалось начислять не только на услуги, оказываемые на Мальдивах, но и на маржу туроператоров и вознаграждение турагентов в России.
10 ноября В АТОР сообщили, что с 9 ноября туристам, прибывающим на Мальдивы, необходимо подтверждать адрес электронной почты одноразовым кодом при заполнении обязательной декларации IMUGA. Без ввода кода завершить оформление документа нельзя.