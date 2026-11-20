Посол Румынии в России Кристиан Истрате был вызван в МИД РФ из-за отказа румынских властей выдать визы российской сборной по тхэквондо. Спортсмены в возрасте 12–14 лет должны были принять участие в первенстве Европы, которое пройдет в Бухаресте в конце ноября, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.