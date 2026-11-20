МИД РФ вызвал посла Румынии после отказа в визах сборной по тхэквондо
Посол Румынии в России Кристиан Истрате был вызван в МИД РФ из-за отказа румынских властей выдать визы российской сборной по тхэквондо. Спортсмены в возрасте 12–14 лет должны были принять участие в первенстве Европы, которое пройдет в Бухаресте в конце ноября, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
Румынской стороне выразили решительный протест. В МИД назвали отказ в выдаче виз «постыдным проявлением дискриминации по национальному признаку». В ведомстве подчеркнули, что политизация допуска российских спортсменов к международным соревнованиям недопустима и противоречит основным правозащитным нормам.
Москва предупредила, что подобные действия не останутся без ответа и будут иметь долгосрочные негативные последствия для их инициаторов. Конкретные ответные меры в МИД не уточнили.
20 ноября миграционная служба Швеции объявила об отказе в выдаче виз российским спортсменам для участия в соревнованиях на территории страны. Власти королевства объяснили решение возможной угрозой международным отношениям.
17 ноября правительство Норвегии ограничило въезд российских и белорусских спортсменов, включая выступающих в нейтральном статусе. Запрет распространяется и на сопровождающий персонал.
15 сентября Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) разрешила проводить международные соревнования в России. В январе организация допустила российских спортсменов к турнирам без ограничений.