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Главная / Стиль жизни /

Всемирная федерация тхэквондо разрешила проводить соревнования в РФ

Татьяна Мозолевская
Валерий Шарифулин / ТАСС
Валерий Шарифулин / ТАСС

Совет Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo, WT) разрешил проводить международные соревнования на территории России, сообщил Союз тхэквондо России в Telegram-канале.

Решение было принято 15 сентября на внеочередном заседании совета World Taekwondo в Чунчхоне в Южной Корее. На заседании рассматривался вопрос снятия институциональных ограничений и ограничений на проведение мероприятий.

В конце января World Taekwondo допустила россиян до соревновний без ограничений.

В декабре 2025 г. Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения с россиян и белорусов на участие в международных турнирах в юношеских соревнованиях в индивидуальных и командных видах. После этого уже более 10 международных федераций последовали рекомендациям МОК.

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