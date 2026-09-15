Всемирная федерация тхэквондо разрешила проводить соревнования в РФ

В декабре 2025 г. Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения с россиян и белорусов на участие в международных турнирах в юношеских соревнованиях в индивидуальных и командных видах. После этого уже более 10 международных федераций последовали рекомендациям МОК.