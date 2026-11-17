«Норвежское иммиграционное управление (UDI) и Управление национальной полиции (POD) теперь получили указание выдворять российских и белорусских профессиональных спортсменов и сопровождающий их вспомогательный персонал, если они приезжают в Норвегию для участия в спортивных соревнованиях. Как следствие этого предписания, визы этой группе также выдаваться не будут», – заявил министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Астри Аас Хансен.