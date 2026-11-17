Норвегия ограничила въезд российским и белорусским спортсменам
Правительство Норвегии ограничило въезд для российских и белорусских спортсменов, которые выступают на соревнованиях как под национальным, так и нейтральным флагом. Об этом сказано на официальном сайте правительства страны.
«Норвежское иммиграционное управление (UDI) и Управление национальной полиции (POD) теперь получили указание выдворять российских и белорусских профессиональных спортсменов и сопровождающий их вспомогательный персонал, если они приезжают в Норвегию для участия в спортивных соревнованиях. Как следствие этого предписания, визы этой группе также выдаваться не будут», – заявил министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Астри Аас Хансен.
Постановление вступает в силу немедленно. При этом в заявлении указано, что данные правила не распространяются на россиян и белорусов, которые имеют в Норвегии вид на жительство. Правительство обосновало свое решение проведением спецоперации.
13 ноября правительство Норвегии сообщило, что запретит въезд в страну российским и белорусским спортсменам для участия в соревнованиях. В правительстве пояснили, что решение связано со смягчением ограничений со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) и ряда международных спортивных федераций.
В тот же день министр спорта России Михаил Дегтярев назвал «маразматическими» аргументы некоторых международных спортивных федераций о том, что участие российских и белорусских спортсменов угрожает безопасности спорта. По его словам, санкции против России «шиты белыми нитками». Он добавил, что РФ уже начала опровергать подобные заявления в суде.