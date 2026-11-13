Норвегия запретит въезд российским спортсменам

Ведомство поручит Управлению по делам иностранцев (UDI) и Управлению полиции (POD) отказывать во въезде спортсменам из России и Белоруссии, а также сопровождающему их персоналу, если целью поездки является участие в спортивных соревнованиях. Новые ограничения вступят в силу в ближайшее время.