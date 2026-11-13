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Норвегия запретит въезд российским спортсменам

Татьяна Мозолевская

Норвегия запретит въезд в страну российским и белорусским спортсменам для участия в соревнованиях. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Ведомство поручит Управлению по делам иностранцев (UDI) и Управлению полиции (POD) отказывать во въезде спортсменам из России и Белоруссии, а также сопровождающему их персоналу, если целью поездки является участие в спортивных соревнованиях. Новые ограничения вступят в силу в ближайшее время.

В правительстве пояснили, что решение связано со смягчением ограничений со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) и ряда международных спортивных федераций. Власти подчеркнули, что новые меры направлены на ограничение въезда независимо от их решений о допуске к соревнованиям.

Министр культуры и равноправия Лубна Джаффери заявила, что правительство не намерено допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям на территории Норвегии, пока продолжается конфликт на Украине.

12 ноября Финляндия также ужесточила ограничения на въезд граждан России с необязательными целями. Новые правила распространяются на краткосрочную работу по визе, поездки спортсменов, в том числе выступающих под нейтральным статусом.

11 ноября стало известно, что Канада не намерена выдавать визы россиянам для участия в молодежном чемпионате мира по хоккею, власти страны уведомили об этом IIHF. 

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