Норвегия запретит въезд российским спортсменам
Норвегия запретит въезд в страну российским и белорусским спортсменам для участия в соревнованиях. Об этом сообщается на сайте правительства страны.
Ведомство поручит Управлению по делам иностранцев (UDI) и Управлению полиции (POD) отказывать во въезде спортсменам из России и Белоруссии, а также сопровождающему их персоналу, если целью поездки является участие в спортивных соревнованиях. Новые ограничения вступят в силу в ближайшее время.
В правительстве пояснили, что решение связано со смягчением ограничений со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) и ряда международных спортивных федераций. Власти подчеркнули, что новые меры направлены на ограничение въезда независимо от их решений о допуске к соревнованиям.
Министр культуры и равноправия Лубна Джаффери заявила, что правительство не намерено допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям на территории Норвегии, пока продолжается конфликт на Украине.
12 ноября Финляндия также ужесточила ограничения на въезд граждан России с необязательными целями. Новые правила распространяются на краткосрочную работу по визе, поездки спортсменов, в том числе выступающих под нейтральным статусом.
11 ноября стало известно, что Канада не намерена выдавать визы россиянам для участия в молодежном чемпионате мира по хоккею, власти страны уведомили об этом IIHF.