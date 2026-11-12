Семь хоккейных федераций не одобрили расписание МЧМ с участием России

Лутц призвал Международную федерацию хоккея (IIHF) как можно скорее решить вопрос об участии России в международных соревнованиях. «Мы понимаем, что решение не может появиться из ниоткуда за один день. Но для нас немыслимо затягивать этот вопрос еще на несколько недель», – заявил он.