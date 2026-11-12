Семь хоккейных федераций не одобрили расписание МЧМ с участием России
Семь национальных хоккейных федераций не одобрили расписание молодежного чемпионата мира с участием сборной России. Об этом сообщила Süddeutsche Zeitung со ссылкой на председателя правления Немецкого хоккейного союза (DEB) Франка Лутца.
Он также отметил, что аналогичная позиция в отношении матчей с российскими командами может сохраниться и на чемпионате мира 2027 г. в Германии.
Лутц призвал Международную федерацию хоккея (IIHF) как можно скорее решить вопрос об участии России в международных соревнованиях. «Мы понимаем, что решение не может появиться из ниоткуда за один день. Но для нас немыслимо затягивать этот вопрос еще на несколько недель», – заявил он.
По его словам, изменение расписания чемпионата мира в Германии создаст значительные финансовые риски для организаторов. На турнир уже продано около 250 000 билетов, и в случае изменения состава участников болельщики могут потребовать возврата денег.
Лутц предупредил, что отказ нескольких сборных от матчей против России может поставить под угрозу проведение соревнований. Он также допустил повторное отстранение российских команд решением IIHF, но уже на новых основаниях. По его мнению, угрозы бойкота создают новую ситуацию, которая может повлиять на целостность турнира.
30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России и обязал IIHF обеспечить участие российских сборных в турнирах сезона-2026/27, включая молодежный чемпионат мира.
8 ноября Федерация хоккея Швейцарии сообщила, что сборная России по хоккею заменит Норвегию на молодежном чемпионате мира 2027 г. Российская команда, не участвовавшая в предыдущих турнирах, займет десятое место в рейтинге и выступит в группе B, тогда как Норвегия будет понижена в классе .
11 ноября стало известно, что Канада не намерена выдавать визы россиянам для участия в молодежном чемпионате мира по хоккею, власти страны уведомили об этом IIHF.