Володин – «Ведомостям»: Парламентская ассамблея ОДКБ получит статус юрлица
Парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) получит статус юридического лица. Об этом «Ведомостям» сообщил председатель Госдумы, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин.
«Главы государств отметили эффективную работу [ПА ОДКБ]. [Для организации] это новый этап развития», – заявил он.
По словам Володина, раньше у ПА ОДКБ не было статуса юрлица. По итогам же прошедшего 11 ноября заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ было подписано соглашение, в котором говорится в том числе и о придании статуса юрлица Парламентской ассамблее.
В России секретариат ПА ОДКБ находится в Санкт-Петербурге. Теперь в рамках нового соглашения будет действовать трехгодичный срок должности председателя ОДКБ, в ходе ротации он будет меняться – между государствами – членами ОДКБ в алфавитном порядке.
В Москве 11 ноября состоялось заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ, в котором приняли лидеры государств-членов организации. По итогам заседания была подписана декларация, а также еще 18 документов. В их числе заявление совета о роли межпарламентского сотрудничества в честь 20-летия ПА ОДКБ, соглашение о ПА ОДКБ, решение о порядке формирования мобильных подразделений ПВО для прикрытия войск ОДКБ при проведении совместных операций и др. документы.
Кроме того, по итогам заседания было принято решение о лишении Армении права голоса в ОДКБ и о приостановлении права выдвижения граждан Армении на квотные должности в организации.