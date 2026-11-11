Володин – «Ведомостям»: Парламентская ассамблея ОДКБ получит статус юрлица

В Москве 11 ноября состоялось заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ, в котором приняли лидеры государств-членов организации. По итогам заседания была подписана декларация, а также еще 18 документов. В их числе заявление совета о роли межпарламентского сотрудничества в честь 20-летия ПА ОДКБ, соглашение о ПА ОДКБ, решение о порядке формирования мобильных подразделений ПВО для прикрытия войск ОДКБ при проведении совместных операций и др. документы.